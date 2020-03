Im Barnim sollen bald eine halbe Million Solarpanele grünen Strom erzeugen. Das Unternehmen EnBW will dort den größten Solarpark Deutschlands errichten - am Montag startete der Bau, doch ein nahes Naturschutzgebiet könnte Probleme bereiten.

Am Montag wurde die Veranstaltung zum Spatenstich zwar wegen des Coronavirus abgesagt, Projektleiter Dirk Güsewell vom Betreiberunternehmen Baden-Württemberg AG (EnBW) rechnet dennoch damit, dass der Solarpark noch in diesem Jahr seinen Betrieb aufnimmt.

Fast eine halbe Million Solarmodule sollen rund 50.000 Haushalte mit Strom versorgen: Die Bauarbeiten für Deutschlands größten Solarpark haben am Montag in Werneuchen (Barnim) offiziell begonnen. Seit Jahresbeginn wurde das 200 Hektar große Baufeld planiert und erste Anschlüsse gelegt.

Über 100 Millionen Euro will EnBW nach eigenen Angaben in den Solarpark im Barnim investieren und dabei keine Fördermittel über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beantragen. "Wir verzichten auf die EEG-Vergütung, weil wir glauben, dass die Technologie mittlerweile so effizient ist, dass wir mit dem Marktpreis zurechtkommen werden", erklärte Projektleiter Güsewell.

Auch die Landesregierung ist angetan von dem Projekt. "Es zeigt, dass die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig sein können", lobte Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Viele Arbeitsplätze dürften in dem Megapark allerdings nicht entstehen. Gerade mal drei Angestellte sollen den laufenden Betrieb überwachen.

Hinter dem Verzicht auf das Fördergeld steht aber noch ein anderer Grund: Mit EEG-Mitteln darf man nur Solarparks mit maximal zehn Megawatt Leistung bauen. Der Barnimer Park soll aber mit bis zu 180 Megawatt Strom produzieren.