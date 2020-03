Die Tarifpartner in der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg haben sich am Dienstagabend auf ein Paket verständigt. Dies teilte der Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg mit. Demnach wird der bisherige Tarifvertrag für die rund 110.000 Beschäftigten der Branche in der Hauptstadtregion ohne Entgelterhöhungen bis Ende 2020 fortgeschrieben. Die Regelungen seien angesichts der Corona-Krise so getroffen worden.

Die Metall-Arbeitgeber und die IG Metall haben den Angaben zufolge neue Instrumente geschaffen, die soziale Härten bei Kurzarbeit abfedern und Engpässe bei der Kinderbetreuung verhindern sollen. Außerdem soll der Umgang mit Beschäftigungsausfällen dadurch geregelt sein. Dieses Verhandlungsergebnis entspricht weitgehend der Einigung der Tarifparteien in Nordrhein-Westfalen.