Der japanische Elektronikhersteller Yamaichi hat in Frankfurt (Oder) einen neuen, größeren Produktionsstandort bezogen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, umfassen die neuen Fertigungshallen mehr als 7.000 Quadratmeter Fläche. Das Land hat sich mit zweieinhalb Millionen Euro beteiligt.

Yamaichi baut neues Werk in Frankfurt (Oder)

Das Unternehmen produziert seit 2006 in Frankfurt (Oder), dem einzigen Fertigungsstandort des Konzerns in Europa. Nach eigenen Angaben sind derzeit 115 Mitarbeiter am Standort tätig.

Yamaichi entwickelt und produziert unter anderem elektromechanische Bauteile, wie Steckverbinder und Testfassungen. Beliefert werden neben Medizintechnik haupsächlich die Automobilindustrie und Halbleiterfertigung.



Sendung: Antenne Brandenburg, 29.04.2020, 06:30 Uhr