Weil die Nachfrage nach Stahl weltweit eingebrochen ist, befürchten Werke in Deutschland Umsatzeinbußen. Sie fordern Unterstützung vom Bund - und plädieren notfalls auch für Importbeschränkungen. Von Uta Schleiermacher

Einer der beteiligten Bürgermeister, Franz-Josef Berg aus dem bayerischen Dillingen, hatte dem Bundeswirtschaftsminister den Brief demnach bei einem persönlichen Treffen übergeben. "Herr Altmaier hat den Brief also nicht nur in einem Umschlag entgegengenommen, sondern tatsächlich gelesen", sagte Eckert. "Der Minister hat dem Bürgermeister versichert, dass er sich für die Belange der Stahlindustrie einsetzen wird und natürlich auch ganz besonders für die Beschäftigten."

Den Brief hatte Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer initiiert. Beteiligt hatten sich die Städte Völklingen, Duisburg, Bremen, Dillingen, Saarbrücken, Neunkirchen und Salzgitter, alle ebenfalls Standorte der Stahlproduktion.

Die Bürgermeister warnen darin vor einer "Importflut". In dem Brief heißt es: Um die Stahlindustrie in Deutschland zu schützen, sollte die Regierung notfalls auch Importbeschränkungen erlassen. Die Unterzeichner appellieren an die Bundesregierung, die Branche zu unterstützen. Nur so könne sie im internationalen Wettbeweirb bestehen.