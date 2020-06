Rund 300 registrierte Fahrer sowie 470 Mitnutzer sind bislang dabei. Die bisherigen 22 Fahrzeuge standen hauptsächlich in der Kreisstadt Eberswalde, vereinzelt in Bernau, Biesenthal und Melchow. Das in Britz stationierte Auto wurde nach einem halben Jahr im Dezember an einen neuen Standort verlegt, weil niemand es nutzte.