Grenz-Nahverkehr kommt schleppend wieder in Gang

Mit dem Ende der Kontrollen an der Grenze zu Polen nimmt auch der grenzüberschreitende öffentliche Nahverkehr wieder Fahrt auf. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis alle Busse und Bahnen wieder regulär fahren.

Wilke zeigt sich nach Umarmung bei Grenzöffnung selbst an

Die Züge nach Berlin starten seit diesem Montag wieder auf der polnischen Seite der Oder. Damit fährt die Bahn auf der Strecke zwischen Kostryzyn über Küstrin-Kiez nach Berlin wieder regelmäßig. Bei der Bahn geht es schrittweise weiter: Der Eurocity von Frankfurt über Poznan nach Warschau soll ab dem 22. Juni wieder fahren. Der Kulturzug zwischen Berlin und Breslau startet wieder am 26. Juni.

Dagegen müssen sich die Busfahrer in Frankfurt (Oder) noch gedulden. Die grenzübergreifende Buslinie nach Słubice wird dort bis auf weiteres nicht bedient. Grund dafür sind Unterschiede bei den Corona-Regelungen: so dürfen in Polen nur jeder zweite Platz besetzt sein und nur die Hälfte der möglichen Passagiere mitfahren. Dies lässt sich nach Auskunft der Frankfurter Verkehrsbetriebe im grenzüberschreitenden Verkehr nicht umsetzen. Die Buslinie über die Brücke nach Słubice wird daher bis auf weiteres nicht bedient.