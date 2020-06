Die Europa-Universität Viadrina informiert am Freitag mit einem virtuellen Campus-Tag [Europa-Universität Viadrina] über den neuen Master-Studiengang Digital Entrepreneurship (MoDE) - also digitales Unternehmertum. Studentinnen und Studenten sollen in dem neuen Studiengang lernen, wie sich im Interessen auf digitalen Wegen umsetzen lassen, insbesondere wie sie Untenehme, Plattformen, NGOs oder Initiativen im Cyberspace gründen können, wie sie sich in der virutellen Realität bewegen und mit eigenem Profil ausbreiten können, sagt Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor vom Collegium Polonicum.

"Momentan haben wir die ersten Anfragen, und die sind tatsächlich international - aus Polen und Deutschland, aber auch Mexiko, Nigeria oder Frankfreich", sagt Wojciechowski. In dem Studiengang soll es auch um die Frage gehen, wie die Digitalisierung die Gesellschaft verändert und wie sich Digitalisierung sozial und ökologisch nachhaltig gestalten lässt. Der Studiengang ist an der ebenfalls neu gegründeten European New School für Digital Studies (ENS) angesiedelt. Die ENS ist ein Kooperationsprojekt der Viadrina mit der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań.