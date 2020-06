Tafel in Erkner liefert Lebensmittelspenden nach Hause

Mehr Andrang und mehr Not

Viele Tafeln sind wegen der Ansteckungsgefahr nach wie vor geschlossen. Doch wegen Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit sind viele Menschen zunehmend auf Lebensmittelspenden angewiesen. Diese Entwicklung spüren auch die Mitarbeiter der Tafel in Erkner. Sie liefern dort nun vermehrt Lebensmittel an Kunden aus - an Bedürftige, die sich bei ihnen melden. Das ist ein Service, der aber auch zusätzliche Kosten verursacht.