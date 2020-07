Marie Stumpf/rbb Audio: InfoRadio | 23.07.2020 | Autorin: Marie Stumpf | Bild: Marie Stumpf/rbb

Für Haushalte unter 30 Mbit - Startschuss für Breitbandausbau in der Uckermark

23.07.20 | 16:00 Uhr

In der Uckermark ist am Donnerstag der Breitbandausbau gestartet worden. Landrätin Karina Dörk (CDU) setzte am Vormittag gemeinsam mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und dem Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) den symbolischen, ersten Spatenstich in Vierraden bei Schwedt. Die Uckermark ist damit einer der ersten Landkreise Brandenburgs, bei denen die geförderten Glasfasern gelegt werden.

In drei Jahren ohne weiße Flecken

Landrätin Dörk hofft, dass möglichst viele Menschen vom Ausbau profitieren. "Wenn wir damit fertig sind, können viele Menschen online arbeiten. Für die Firmen und unsere Schulen ist das schon längst notwendig gewesen und jetzt realisiert", sagte sie dem rbb. So sollen nun ansässige Unternehmen, 67 Schulen und rund 12.000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden, die eine Internetgeschwindigkeit von unter 30 Megabit pro Sekunde haben. Diese Haushalte liegen vor allem in den ländlichen Regionen der Uckermark. Die sogenannten weißen Flecken sollen durch den geförderten Breitbandausbau in den kommenden drei Jahren vollständig verschwinden.

Hoffnung auf Wirtschaftsansiedlungen

Insgesamt stehen für das Projekt rund 140 Millionen Euro zur Verfügung. Diese werden zum größten Teil vom Bund getragen. Aber auch das Land Brandenburg und der Landkreis sind an den Kosten beteiligt. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hofft vor allem, dass sich durch den Ausbau mehr Unternehmen in der Uckermark ansiedeln. An Größenordnungen wie Tesla in Grünheide wagt er dabei nicht zu hoffen. "Vielleicht auch nur ein Bruchteil von Tesla", so der Minister, "aber zumindest etwas mit einer entsprechenden Wirkung für die Region. Es ist ja im Industriepark Schwedt schon viel zu sehen. Aber das sollte nicht alleine bleiben, denn ich sehe es als Notwendigkeit an, versuchsweise andere Ansiedlungen in die Uckermark zu holen."

Skepsis könnte Folgen haben

Für die Nutzer sind die Glasfaser-Anschlüsse kostenlos. Sie müssen lediglich einen entsprechenden Internetvertrag bei ihrem Anbieter abschließen. Allerdings stünden Dirk Sasson von den Schwedter Stadtwerken zufolge einige Uckermärker dem Breitbandausbau skeptisch gegenüber und zeigten keine Reaktion auf das Angebot. Ist dies jedoch erst einmal abgelehnt, können die Glasfasern später nur noch auf eigene Kosten gelegt werden. Der Kreis empfiehlt deshalb, aufgeschlossen zu sein. Nutzen müsse das schnellere Internet selbst mit Kabelanschluss niemand.

Dörfer surfen zukünftig schneller als Städte