Stichwahl in Polen entscheidet über Kurs der nächsten Jahre

Präsidentschaftswahl am Sonntag

Nationalkonservativ oder liberal? Die Stichwahl zwischen Andrzej Duda und Rafal Trzaskowski am Sonntag entscheidet, in welche Richtung sich Polen in den nächsten Jahren bewegt. Die Entscheidung könnte knapp werden. Von Markus Woller