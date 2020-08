Beim Stahlproduzenten Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) zeichnet sich eine wirtschaftliche Besserung ab. Inzwischen seien nur noch etwa 13 Prozent der rund 2.700 Mitarbeiter in Kurzarbeit, sagte Arbeitsdirektor Michael Bach am Donnerstag.

Wegen der Corona-Pandemie war die Auftragslage zunächst massiv eingebrochen, so dass in den letzten Monaten in der Spitze etwa 30 Prozent in Kurzarbeit waren. Aktuell kämen aber wieder mehr Aufträge rein, so Bach.