Landwirte in der Märkischen Schweiz haben sich vor drei Jahren für ein ganz besonderes Projekt zusammen geschlossen. Mit Blühstreifen, Schutzäckern und Blumenfeldern wollen sie untersuchen, wie Tiere rund um bewirtschaftete Flächen besser geschützt werden können.

Im Naturpark Märkischen Schweiz haben Landwirte ein Projekt für mehr Biodiversität in der Feldflur durchgeführt. Unter dem Namen "Blütenreich Märkische Schweiz" haben sie in den vergangenen Jahren in großem Umfang Blühstreifen, Schutzacker, Kornblumenfeld und Hecken angelegt. Der andernorts übliche Abwärtstrend bei Feldvögeln und Ackerkräutern soll mit diesen Maßnahmen aufgehalten werden.