Im Land Brandenburg haben die Bauern am Dienstag eine aktuelle Erntebilanz für das Jahr 2020 vorgestellt. Nach den Dürrejahren 2018/19 fallen die Erträge trotz Trockenheit und hohen Temperaturen laut Landesbauernverband in diesem Jahr erfreulicher aus.

Die Niederschlagsverteilung sei auch regional sehr unterschiedlich ausgefallen und habe so auch für differenzierte Ernteergebnisse gesorgt. "Der größte Ausreißer nach oben in der diesjährigen Ernte war die Uckermark", so Wendorff. "Die hat die besseren Böden und an der ein oder anderen Stelle auch günstige Niederschlagsverhältnisse gehabt." Im Süden des Landes- hauptsächlich in den Kreisen Spree-Neiße und Elbe-Elster- habe das Wasser gefehlt und die Böden seien leichter. Daher sei das Gefälle der Ertragsdifferenzen in diesem Jahr sehr hoch. Dazu sagte Henrik Wendorff: "Wir haben vielleicht die Hälfte im Süden und das Doppelte im Norden geerntet."

Ein Trockenjahr sei es aber dennoch. "Man kann sagen, wir sind noch einmal gut rausgekommen", so der Umweltminister. "Aber insgesamt gesehen brauchen wir wassersparende Technologien. Das ist im Gartenbau die Tröpfchenbewässerung, die sich auch durchgesetzt hat. In anderen Bereichen geht es dann um das Bewässerungs-Regime, dass beispielsweise nicht tagsüber nicht großflächig bewässert wird, weil die Verdunstungsrate dann viel zu hoch ist."

Die auffälligsten Ertragseinbrüche dieser Erntesaison hätten allerdings nichts mit der Trockenheit zu tun gehabt. Bei Brandenburgs wichtigstem Gemüse, dem Spargel, war das zentrale Problem die Coronapandemie, so der Vorstand des Gartenbauverbands Berlin/ Brandenburg, Jürgen Jakobs. "Das hat in dieser Saison dazu geführt, dass in der Spargelernte nicht alle Erntehelfer zur Verfügung standen und wir dadurch einen Ernterückgang um gut zwölf Prozent im Jahr 2020 haben."

Bei der Erdbeere, Brandenburgers wichtigster Beerenfrucht, gab es sogar einen Ernterückgang um 20 Prozent. Dort lag es laut Jakobs vor allem an der Billig-Konkurrenz aus dem Ausland: "Ein wesentlicher Faktor sind die Lohnkosten. Da ist es halt schwierig, wenn man in Deutschland mit Lohnkosten von etwa zehn Euro die Stunde mit Ländern konkurrieren muss, in denen vielleicht 2,50 Euro gezahlt wird." So sei alles, was in die Discounter geht, zunehmend aus dem Ausland beliefert werden. Immerhin gab es bei der Heidelbeere ein Plus von 17 Prozent. 2020 überwiegen also insgesamt die positiven Ergebnisse.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.08.2020, 16:40 Uhr