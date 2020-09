imago-images.de Audio: Antenne Brandenburg | 16.09.2020 | Audio: Isabel Rödel | Bild: imago-images.de

Tests auf Schweinepest laufen - Weitere tote Wildschweine in Brandenburg gefunden

16.09.20 | 17:44 Uhr

Fünf weitere tote Wildschweine sind im Landkreis Spree-Oder gefunden worden. Die Tests auf Afrikanische Schweinepest sollen in Kürze vorliegen. Eine Bestätigung könnte nicht nur für Bauern starke Einschränkungen bedeuten. Von Isabel Röder



Die Afrikanische Schweinepest breitet sich aus. Nach dem Fund von fünf Tieren am Dienstag im Landkreis Oder-Neiße sind jetzt weitere fünf tote Wildschweine im Landkreis Spree-Oder gefunden worden. Das Landratsamt informierte am Mittwoch über die Pläne, wie die hochansteckende Tierseuche eingedämmt werden könnte.



Weitere Funde in den kommenden Tagen möglich

Ob die fünf neu entdeckten Wildschweine alle an der afrikanischen Schweinepest gestorben sind, soll noch am Mittwochabend feststehen. Gefunden wurden sie im Dorchetal, im Südwesten von Neuzelle zwischen Sempten und Bomsdorf. "Das ist ein sehr unwegsames Gelände im Dorchetal, und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen weitere Tiere finden werden", sagte der Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD). "Insbesondere kranke Tiere ziehen sich zum Wasser zurück, um sich noch möglichst lange selbst versorgen zu können."

"Kernzonen" und "Gefährdungszonen" werden eingerichtet

Das wichtigste sei jetzt, die Tiere nicht zu beunruhigen, sagte Amtstierärztin Petra Senger, die am Mittwoch zusammen mit dem Landrat darüber informierte. "Nur so kann verhindert werden, dass die Tiere große Strecken zurücklegen und die Viren weiterverbreiten", sagte sie. Neue Gefährdungszonen seien in Vorbereitung. "Da müssen wir jetzt abwarten, bis die Befunde bestätigt sind, und dann wird das Gebiet in einer Software dargestellt, um die Zonen abzustecken", sagte Senger. Die sogenannte Kernzone mit den strengsten Einschränkungen soll mindestens drei Kilometer um die Fundorte betragen. Bei der Gefährdungszone plane man an manchen Stellen bis zu 25 Kilometer. Für viele Landwirte heißt dass, dass sie ihre Felder nicht abernten dürfen, um Tiere nicht aufzustöbern. Ausnahmen soll es keine geben.

Riccardo Fischer

Bauern können nicht ernten und neu bestellen

Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft seien gravierend, sagt Riccardo Fischer von der Agrargenossenschaft Kieselwitz im Schlaubetal. "Obwohl sehr viel Arbeit da ist, sind wir zur Untätigkeit verdammt." Aufgrund der gerade eingetretenen Allgemeinverfügung gegen die Tierseuche dürften sie die Flächen nicht mehr betreten. "Wir dürfen nicht ernten, nicht neu bestellen, keinen Mist, keine Gülle fahren", sagt er. "Jetzt ist das Wintergetreide zur Aussaat dran, wenn ich heute nichts bestellen kann, kann ich nächstes Jahr nicht ernten", außerdem fehle das Stroh für die Tiere. "Das hat gravierende Auswirkungen auf den Tierbestand und auf den Fortbestand des Betriebs, machen wir uns nichts vor", sagte Fischer.

Da das Schlaubetal bisher nicht zum Kerngebiet zählt, laufen zumindest die Schlachtungen und der Verkauf des Fleischs weiter. Fischer meint, dass es an der Grenze zu Polen Versäumnisse gegeben habe. "Es ist seit Jahren bekannt, dass die Schweinepest kommt, und es wurde zwar im Dezember der Elektrozaun an der Grenze gezogen, aber dann nur noch darüber geredet, ob und wie man einen festen Zaun errichtet. Jetzt braucht man darüber auch nicht mehr zu diskutieren", sagt er. Brandenburgs Landwirtschaftsminister wollte sich am Mittwoch vor Ort über die Lage der Landwirtschaft informieren und besprechen, wie den Landwirten geholfen werden könnte.



Einschränkungen für Tourismus in Neuzelle

"Bis wir Klarheit über die Situation haben, sind diese Maßnahmen erstmal strikt einzuhalten", sagte am Mittwoch Amtstierärztin Senger. "Dann müssen wir im Einzelfall sehen, was möglich ist, ohne ein Risiko der Virusverschleppung oder der Infektionsverbreitung." Ob es einen Zaun geben soll, ließ Senger offen. Fest steht, dass der gesamte Ort Neuzelle wie auch das Kloster in der Zone mit den höchsten Einschränkungen liegen wird. Das hat auch Auswirkungen auf den Tourismus, machte der Landrat klar: "In der Kernzone gilt ein Betretungsverbot. Das heißt, es findet kein Tourismus statt und auch keine Pilzsuche", sagte er. Doch ganz abgeschottet werde der Ort nicht. Ein Restaurantbesuch sei möglich, nur der Fahrradausflug durch die Felder, der muss nun erstmal ausfallen. Der Landrat wird am Donnerstagabend auf dem Marktplatz Neuzelle auf Versammlung darüber informieren, inwieweit sich die Maßnahmen gegen die Schweinepest auch auf die Anwohner auswirken werden.