Audio: Antenne Brandenburg | 22.09.2020 | Peter Altmaier

Ostdeutsches Wirtschaftsforum - Altmaier blickt optimistisch auf Brandenburgs Wirtschaft

22.09.20 | 17:42 Uhr

Beim 5. Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow (Oder-Spree) haben am Dienstag noch einmal Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die Zukunftsperspektiven für Unternehmen in den östlichen Bundesländern gesprochen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich optimistisch, dass die aktuelle Corona-Krise auch ein Motor für den Strukturwandel sein könne.

Altmaier und sein Staubsauger

In seiner Rede gab sich der Bundeswirtschaftsminister optimistisch, was neue zukunftsorientierte Industrie-Ansiedlungen im Osten Deutschlands betrifft. Zudem verteidigte Altmaier ausdrücklich die Produktion von Elektro-Batterien, wie sie etwa für die Tesla-Autos in Grünheide geplant sind. Für einige Lacher sorgte Altmaier als er seinen neuen batteriebetriebenen Handstaubsauger als Beleg heranzog. Mit dem sei er nämlich "extrem zufrieden".

Hoffnungen beruhen auch auf Tesla

Über die E-Autofabrik selbst sprach der CDU-Politiker in Superlativen. Es sei ein ganz großer Coup, dass Tesla dieses für ganz Europa produzierende Werk in Brandenburg ansiedelt. Altmaier sieht zusätzlich zu den tausenden Arbeitsplätzen direkt in der Elektroauto-Fabrik weitere tausende bei Zulieferern und in deren Umfeld entstehen.

"Es entwickelt sich ein ganzes Ökosystem"

Er sagte in seiner Rede: "Egal wie Sie zum Verbrenner-Motor und alternativen Antriebs-Techniken stehen, es ist für zehntausende von Menschen ein Signal der Hoffnung. Und wenn dort eine Gigafactory mit 10.000 Arbeitsplätzen entsteht, dann sind das nicht nur Arbeitsplätze für Facharbeiter und qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Drum herum entwickelt sich ein ganzes Ökosystem, wo vieles entstehen wird." Der Bau des Werks werde über Deutschland hinaus genau beobachtet. Insgesamt glaubt der Wirtschaftsminister, dass der Osten mit vielen neuen Arbeitsplätzen gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen kann.

Firmen nicht ganz so optimistisch