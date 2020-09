Erntestart in Wesendahl

In den großen Anbaugebieten Brandenburgs hat am Mittwoch die Apfelernte begonnen. Der offizielle Erntestart für das Land wurde in Wesendahl bei Altlandsberg (Märkisch-Oderland) bei der Brandenburger Obst GmbH gefeiert. Elf Apfelsorten wie Gala, Elstar oder auch Evelina werden bis Ende Oktober geerntet.

Mit 917 Hektar Fläche ist der Apfel das bestimmende Obst im Land. Die Obstbauern können voraussichtlich mit einer besseren Ernte als im Vorjahr rechnen. Im Jahresmittel bleibe sie für viele Betriebe dennoch unbefriedigend, teilte das Agrarministerium mit.