Bild: Bernd Settnik/dpa-Zentralbid/dpa

Verwirrung um Allgemeinverfügung - Fahrverbote in Schweinepest-Sperrzonen sollen noch einmal angepasst werden

18.09.20 | 13:36 Uhr

Der Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), will die neue Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest offenbar noch einmal korrigieren und am frühen Freitagnachmittag veröffentlichen. Das teilte sein Sprecher auf Anfrage dem rbb mit. Demnach soll das Fahrverbot in der Kernzone nur außerhalb der Städte und Dörfer gelten.

Verwirrung um Zufahrtsregeln

In der aktuellen Allgemeinverfügung des Landkreises Oder-Spree hieß es noch: "Fahrzeugverkehr in und aus dem Kerngebiet ist nur den von der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung von Oder-Spree benannten Personen gestattet." Daraufhin gab es große Verwirrung. So etwa, ob es Straßensperrungen geben oder wie der Verkehr in und aus den Städten geregelt wird. In der neuen Verfügung soll nun konkretisiert werden, wo das Fahrverbot in der Kernzone genau gelten soll. Laut dem Amtsdirektor von Neuzelle, Hans-Georg Köhler, würden vor allem Felder und offene Flächen abgesperrt, Städte und Dörfer dagegen offen bleiben.

Bisher nur Warnschilder

Vom Amt für Sicherheit und Ordnung in Eisenhüttenstadt heißt es, man habe lediglich Informationsschilder an den Wegen zur Stadt aufgestellt. Bei einer Einwohnerfragestunde am Donnerstagabend in Neuzelle hatte Landrat Rolf Lindemann angekündigt, die Kernzone deutlich auszuweiten. Sie umfasst nun unter anderem die gesamte Gemeinde Neuzelle und reicht im Norden bis zur Stadtgrenze von Eisenhüttenstadt.