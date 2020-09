Steinbach stellt weitere Unterstützung für Tourismusbranche in Aussicht

Die Brandenburger Tourismusbranche kann auch in den kommenden Monaten mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land rechnen. Das bestätigte Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag im Rahmen eines vor Ort Besuches in Bad Saarow (Oder-Spree). Steinbach sagte, Hoteliers und Gastronomen hätten nach der Soforthilfe weiterhin Anspruch auf eine Überbrückungshilfe.