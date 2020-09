Der Landkreis Märkisch-Oderland will Vizelandrat Friedemann Hanke (CDU) zufolge bei den Plänen für einen festen Zaun nicht mitziehen. Er begründete das am Donnerstag auf Anfrage des rbb mit hohen Kosten und dem zweifelhaften Nutzen.

"Das werden wir als Landkreis nicht tun, und werden wir auch in Zukunft nicht tun“, so Hanke. "Man wird sich vor Aktionismus hüten müssen."



Hanke begründete, die Verantwortlichen wollten nicht die Deichanlagen zerstören; der Landkreis sei zu sehr von den Oderhochwassern geprägt. "Es wird früher oder später auch wieder Hochwasser geben und da möchte ich nicht in Erklärungsnot kommen, warum wir die Deichkrone zerstört haben", so Hanke.

Der Landkreis grenzt im Nordosten an die Oder. Die Deiche entlang des Flusses schützen das Oderbruch vor Überschwemmungen, denn das im 18. Jahrhundert trockenlegte Gebiet liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Wenn nun ein Zaun tief im Boden verankert werden müsse, so die Befürchtung, würde der Deich in Mitleidenschaft gezogen. Im Landkreis gibt es bereits jetzt Probleme, weil Bisame oder Biber Löcher in die Deiche graben oder diese anderweitig beschädigen.