Eine neu eingerichtet Technische Einsatzleitung soll im Kaft gegen ASP verschiendene Verbände koordinieren und die Landkreise unter anderem beim Bau eines festen Zauns unterstützen. Über den gibt es unterdessen harte Dikussionen.

In der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hat am Donnerstag eine Technische Einsatzleitung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ihre Arbeit aufgenommen. Diese wurde am Vormittag von Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) offiziell eröffnet.

Sie soll die Umsetzung der Maßnahmen, die im Landeskrisenstab getroffen werden, künftig in Zusammenarbeit mit Verbänden vor Ort, wie Polizei, Bundeswehr und dem Technischen Hilfswerk besser koordinieren.