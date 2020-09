Audio: Antenne Brandenburg | 17.09.2020 | Autorin: Sabine Tzitschke | Bild: dpa

Schweinepest in Brandenburg - Suche nach Wildschweinen mit Drohnen und Hubschraubern

17.09.20 | 13:14 Uhr

Von elf bisher gefundenen Wildschwein-Kadavern sind sechs positiv auf Schweinepest getestet worden. Nun suchen die Behörden verstärkt nach toten Tieren, auch mit Drohnen und Hubschraubern. Die Schutzzone könnte sich ausweiten. Von Sabine Tzitschke



An der Neiße zwischen Neuzelle (Oder-Spree) und Schenkendöbern (Spree-Neiße) soll am Donnerstag die Suche nach weiteren mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Wildschweinen fortgesetzt werden. Im Einsatz sind auch Drohnen und ein Hubschrauber der Polizei. Am Montag werden Hundestaffeln aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz erwartet. Durchsucht werden der Gutspark Bomsdorf und Teile des Dorchetals im Landkreis Oder-Spree. Von den elf bisher in dem Gebiet gefundenen toten Wildschweinen sind sechs eindeutig mit der afrikanischen Schweinpest (ASP) infiziert. Bei den anderen stehen die Testergebnisse noch aus. Das Land Brandenburg hat zusätzlich 100 Euro bzw. 150 Euro Prämie pro gefundenen Tier ausgelobt. Angesprochen werden auch Privatpersonen, die aber Wald- und Ackerflächen im Krisengebiet eigentlich nicht betreten sollen.

Kritik an Geldprämien

Kritiker der hohen Geldprämie befürchten jetzt einen Such-Tourismus in dem mehr als 1.000 Quadratkilometer großen Krisengebiet. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) verteidigte diese Maßnahme. "Es ist notwendig, dass tote Tiere so schnell wie möglich gefunden und beprobt werden, weil auf der Basis ja auch weitere Restriktionen entschieden werden - oder aber auch zurückgenommen werden können", sagte er. "Die Jagdausübungsberechtigten sind natürlich an allererster Stelle gefordert, aber es ist klar, dass sie das nicht alleine leisten können, sie werden auch Hilfe in Anspruch nehmen müssen", sagte er. Er bat darum, jeden Fund eines toten Wildschweins zu melden. "Entscheidend ist, dass die Information ankommt, wir sorgen dann dafür, dass die richtigen Leute hingehen, dass die Proben genommen werden und dass sich niemand infiziert.

Rund um den ersten Fundort des toten Wildschweins mit Schweinepest wurde ein gefährdetes Gebiet mit Radius von bis zu 25 Kilometern abgegrenzt, in dem Restriktionen gelten. Die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Flächen ist verboten. Eine Kernzone um den Fundort darf zudem gar nicht betreten werden.

Lockdown könnte sukzessive aufgehoben werden

Nach seinem Besuch im Schweinepest-Krisengebiet von Neuzelle am Mittwoch zeigte sich Agrarminister Vogel optimistisch, dass Einschränkungen für Landwirtschaftsbetriebe in betroffenen Gebieten gelockert werden könnten. Dazu soll es am Donnerstag eine Beratung mit allen Verantwortlichen im Landkreis Oder-Spree geben. So sei angedacht in Gebieten, "in denen die Fallwildsuche abgeschlossen ist und kein befallenes Wildschwein gefunden wurde", die landwirtschaftliche Nutzung sukzessive wieder zuzulassen. "Das wird vermutlich beginnen mit dem Ausbringen von Wirtschaftsdünger, und es wird vermutlich beispielsweise bei niedrigwachsendem Getreide und Kartoffeln unproblematisch möglich sein, bei der Maisernte dagegen etwas schwieriger", sagte Vogel. Er sei zuversichtlich, dass der totale Lockdown für die Landwirtschaft nach und nach zurückgenommen werden könnte.

Bauernverband fordert Fonds

Währenddessen sagte Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes, dass die Schweinehalter im Land Brandenburg so schnell wie möglich Vorkehrungen treffen sollten, um ihre Tiere zu schützen. "Die Maßnahmen, die die Tierhalter jetzt durchführen, sind ganz wichtig", sagte er in einem Interview mit Radioeins am Donnerstag. Hier ginge es darum die sogenannte Biosicherheit herzustellen: "Das bedeutet, die Betriebe hermetisch abzuriegeln, vermehrt zu desinfizieren und alle Zugänge zu den Anlagen zu überprüfen und zu schließen." Mit diesen Seuchenmaßnahmen solle verhindert werden, dass Wildschweinerreger auf Hausschweine überspringen. Wendorff forderte, dass alle Bundesländer einen gemeinsamen Fonds auflegen sollten, um die Maßnahmen gegen die Seuche finanzieren zu können. "Brandenburg hat jetzt eine gewisse Pufferfunktion für andere Regionen Deutschlands, und darüber hinaus auch für das Europäische Umfeld, das bisher nicht von der Schweineseuche betroffen ist", sagte er. Die erforderlichen Maßnahmen kosteten viel Geld, "mit einem Fonds könnten wir die Landkreise unterstützen, damit es nicht heißt, wir unterlassen Maßnahmen, weil das Geld fehlt". Die Maßnahmen müssten durchgeführt werden, um ganz Deutschland vor dem Virus zu schützen.

Schutzzonen werden wohl ausgeweitet

Für Donnerstag wird mit einer Ausweitung des gefährdeten Gebiets und damit der Restriktions- und Schutzzonen gerechnet. Diese erstrecken sich bisher über Teile der Kreise Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und Oder-Spree, von Eisenhüttenstadt über Lieberose bis nach Peitz. Betroffen ist damit auch Neuzelle. Dort gibt es am Donnerstagabend eine Einwohnerversammlung.