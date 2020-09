Nach dem amtlich festgestellten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Schwarzwild in den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree wurde auch im Landkreis Märkisch-Oderland die Tierseuche bei einem Wildschwein nachgewiesen. Am Dienstag hat das Landeslabor Berlin-Brandenburg den Befund mitgeteilt, wie das Landratsamt mitteilte.

Nach Angaben des Landratsamts hat ein Jäger bei Genschmar im Oderbruch ein Wildschwein erlegt, das möglicherweise den tödlichen Erreger in sich trägt. Beim Aufbrechen des Tiers wurden Veränderungen an den inneren Organen festgestellt die laut der Behörde unter anderem auch durch ASP verursacht werden können.

Der Krisenstab des Landkreises Märkisch-Oderland wurde am Mittwochabend eingerichtet, bereits am Mittwoch werde damit begonnen, einen mobilen Schutzzaun um das Kerngebiet zu ziehen. Bislang galt der Kreis Märkisch Oderland als "schweinepestfrei". In der südlichen Krisenregion an der Oder, bei Neuzelle und Schenkendöbern, wurden bislang 36 infizierte Kadaver entdeckt.