Elektromobilität - Wildauer Startup produziert Schnell-Ladesäulen

06.09.20 | 20:52 Uhr

Ein E-Auto zu laden dauert in den meisten Fällen zwischen 12 und 40 Stunden. Ein Wildauer Startup-Unternehmen zeigt, wie Stromtanken schnell, netzunabhängig und CO2-neutral funktioniert. Von Eva Krichner-Rätsch

Spätestens seit den Ansiedlungsplänen von Tesla in Grünheide ist auch in Brandenburg klar, dass die Elektromobilität auf dem Vormarsch ist. Ganz ohne Abgase soll es künftig auch über die Straßen gehen. Doch bisher hat die Sache einen Haken. Die Anzahl an E-Ladesäulen ist überschaubar. Im ganzen Land sind es laut Bundesnetzagentur gerade mal 300 Stück. Das heißt, pro 100 Quadratkilometer Brandenburg gibt es eine Ladesäule. Doch das könnte sich bald ändern, denn das Wildauer Startup-Unternehmen "Me Energy! hat eine Schnell-Ladesäule entwickelt, die unabhängig vom Netz – also Strom – ist. Und das Ganze funktioniert auch noch Co2-neutral.

Volle Ladung in 40 Minuten

In Wildau (Dahme-Spreewald), direkt vor der Firma im Zentrum für Luft- und Raumfahrt steht bereits eine solche Ladestation. Noch wird diese, die in etwa so groß wie ein Transporter ist, getestet. Strom tanken geht aber schon, erklärt Ines Adler. Wie bei einer normalen Tanksäule kann der Nutzer erkennen, wie viel Strom er bereits getankt hat und wie lange es noch dauert. "35 bis 40 Minuten, dann ist die Batterie des vorgefahrenen E-Autos voll", so Ines Adler. Gemeinsam mit Alexander Sohl hat sie die Firma "Me Energy" 2017 in Wildau gegründet. Mit dem Ziel, eine CO2-neutrale, netzunabhängige und vor allem schnelle Ladestation für E-Autos zu entwickeln. Heute, drei Jahre später, sei dieses Ziel erreicht, erzählt Alexander Sohl. In der Ladesäule befindet sich ein Tank mit Bio-Methanol oder Ethanol. "Daraus wird in der Ladesäule selbst Strom erzeugt und das Ganze ist CO2 neutral und netzunabhängig", erklärt der Firmenchef.

Flexibel mit dem LKW verladbar

Das heißt in der Praxis, diese Ladesäulen lassen sich ganz bequem überall aufstellen. Egal wo, einen Extra-Stromanschluss braucht es nicht. "Die Ladesäule kommt einfach mit dem Lkw an und wir setzen sie auf einen Parkplatz", erläutert Alexander Sohl die einfache Handhabung. Zwei bis sechs Fahrzeuge können an einer Ladestation gleichzeitig tanken. Wird diese an einem Platz nicht mehr gebraucht, dann kann sie einfach umgesetzt werden. Schon Anfang nächsten Jahres soll die Produktion der E-Ladesäulen in Serie gehen. Hier legt das Unternehmen Wert darauf, dass diese zu 100% Made in Brandenburg sind. Statt sich aus aller Welt beliefern zu lassen, arbeitet "Me Energy" ausschließlich mit regionalen Firmen zusammen. Das ist ein riesiger Vorteil, so Alexander Sohl. Er betont vor allem die Flexibilität und die Schnelligkeit der lokalen Zulieferindustrie. "Hier sitzt eben viel guter deutscher Mittelstand, auf dem es sich gut bauen lässt."

Hohe Nachfrage nach Schnellladung

Geplant ist für das nächste Jahr, etwa 50 bis 60 Ladesäulen in Wildau zu produzieren. Diese sollen in der Region Berlin-Brandenburg aufgestellt werden. Die Nachfrage ist bereits groß. "Man merke, dass der Bedarf an Schnellladung wächst", so Ines Adler. Und das verstärkt, seit nur 15 Kilometer weiter die Tesla-Fabrik in Grünheide im Entstehen ist. "Auch Brandenburger Kommunen und Städte haben ihr Interesse bereits angemeldet. Die wollen Elektromobilität fördern und gleichzeitig ihre CO2-Reduktionsziele einhalten", erzählt Firmenchef Sohl. "Und da ist so eine Ladestation ein schöner Baustein, der es möglich macht, ohne lange Planungs- und Bauzeiten Elektromobilität zu fördern." Sendung: Antenne Brandenburg, 04.09.2020, 14:30