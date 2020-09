Frank Tiggemann vom Gut Klessin bei Podelzig im Landkreis Märkisch-Oderland hat seine zwei Höfe bereits komplett eingezäunt. Der Schweinezucht-Betrieb versorgt rund 14.000 Ferkel und Säue. Mit der Gülle produziert er außerdem Biogas. Sollte die Afrikanische Schweinepest (ASP) in unmittelbarer Nähe eines seiner Höfe ausbrechen, wäre das für beide Standbeine ungünstig. "Ich dürfte dann keine Gülle mehr ausbringen, müsste die Anlage also komplett runterfahren", sagt er. "Davor habe ich am meisten Angst, dass das dann über Jahre so geht."