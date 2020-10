ArcelorMittal Europa will in Eisenhüttenstadt noch in diesem Jahr 30.000 Tonnen "grünen Stahl" produzieren. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Verschiedene Wasserstofftechnologien sollen die CO2-neutrale Stahlerzeugung vorantreiben. Auch für den Standort Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) ist der Einsatz von Wasserstoff im Flachstahlbereich geplant.