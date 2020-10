200 Verwaltungsangestellte protestieren am Schiffshebewerk Niederfinow

Am Schiffshebewerk Niederfinow (Landkreis Barnim) haben am Donnerstagvormittag 200 Beschäftigte aus den Verwaltungen in Prenzlau, Schwedt, Strausberg und Panketal für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Zu der Kundgebung hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen.