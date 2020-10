CitizenOne Potsdam Freitag, 23.10.2020 | 09:45 Uhr

Was sagen dazu wohl jene Menschen, die durch Braunkohlebagger ihr Dorf verloren haben. Oder jene, die durch Tschernobyl und Fukushima aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Jede Energie fordert ihre Opfer. Die Frage ist, welche sind für die Gemeinschaft tragbar.



Doch in unsere heutigen Demokratie zählt der Individualismus mehr als das Gemeinwohl.

Durch die "not in my Backyard" Mentalität ist die Windkraft in Deutschland mittlerweile in der Krise und tausende Jobs vernichtet oder bedroht.