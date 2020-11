Bild: dpa/Thomas Bartilla

Interview | Grundstückspreise in Ostbrandenburg - "Durch Tesla sind Investoren stärker interessiert"

17.11.20 | 15:36 Uhr

Grundstücke und Häuser in Ostbrandenburg werden immer teurer, auch wegen des neuen Flughafens BER und Tesla. Inzwischen interessieren sich auch internationale Investoren für die Region. Eine Maklerin aus Grünheide hofft deshalb auf zusätzliches Bauland.



rbb: Frau Schrobback, wie hat sich der Immobilienmarkt in Ostbrandenburg zuletzt entwickelt? Barbara Schrobback: Etwa seit 2015 haben wir deutliche Preissteigerungen in der Region. Jedes Jahr um etwa 20 bis 30 Prozent. Das entspricht auch in etwa der erneuten Steigerung seit der Verkündung der Tesla-Ansiedlung. Die Nachfrage ist groß, das Angebot nur schmal. Der neue Flughafen BER, der Tesla-Bau und allgemein die Hauptstadt Berlin – viele vergleichen uns mit der Region um München und erwarten, dass die Bodenrichtwerte deutlich ansteigen.

Zur Person Barbara Schrobback Barbara Schrobback arbeitet als Immobilienmaklerin in Grünheide (Oder-Spree) nur wenige Kilometer vom geplanten Tesla-Werk entfernt. Sie ist studierte Bauingenieurin.



Wie stark treibt das geplante Tesla-Werk die Preise? Tesla ist ein Punkt. Auch der schwierige Wohnungsmarkt in Berlin ist ein Grund für den Zuzug. In Immobilienportalen werden Grundstücke in Grünheide mit Quadratmeterpreisen von 360 bis 1.000 Euro angeboten. Aber wenn man realistisch sein will, sollte man nicht nur auf Online-Portale gucken. Nach den jüngsten Auswertungen des Immobilienverbands liegt der Quadratmeterpreis in der Gemeinde Grünheide etwa bei 190 Euro. Wer ein normal großes Grundstück mit einem gut erhaltenen Haus kaufen will, muss mit rund 400.000 Euro kalkulieren.

Man hört immer mal, dass einige potenzielle Grundstücksverkäufer ihre Angebote vom Markt genommen haben, weil sie auf höhere Preise warten. Ja, dieses spekulative Verhalten kann man seit der Tesla-Verkündung schon ablesen. Allerdings gab es im ländlichen Raum traditionell eine Zurückhaltung was Verkäufe betrifft. Wer sein Grundstück für Rübenanbau oder Hühner-Auslauf nutzt, will es selten teilen und zusätzlich bebauen lassen. Grundstück und Eigentum sollen oft in der Familie gehalten und weitergegeben werden. Haben Sie mehr Kaufinteressenten als vor der Tesla-Ankündigung? Vor allem aus Berlin kommen viele Anfragen. Durch Tesla sind jetzt auch Investoren und Unternehmen stärker interessiert. Zuvor hatten sie unsere Region nicht so auf dem Radar. Projektentwickler aus Berlin, die früher nach Potsdam oder Bernau schauten, haben uns wörtlich gesagt: 'Wir dachten immer, hinter Erkner beginnt Polen.' Da ärgern sich auch einige, dass sie sich nicht beizeiten Grundstücke gesichert haben.

Sind das für eine Maklerin gute oder schwierige Zeiten? Mir wäre lieber, wenn sich die Grundstückspreise nicht so unberechenbar entwickeln würden. Ich will ja richtig bewerten und beraten können. Da wäre ein preisstabiler Markt einfacher. Aber man muss halt mit der Situation umgehen. Fürchten Sie, dass Spekulanten auf den Markt drängen und Grundstücke kaufen könnten? Wir haben Anfragen aus Spanien oder Frankreich, die sich nach Miet- oder Eigentumswohnungen erkundigen. Viele kennen aber gar nicht die Struktur und fragen beispielsweise nach Riesen-Häusern, die es hier gar nicht gibt. Mittlerweile verlagert sich diese Nachfrage auch nach Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt. Da haben Investoren noch mehr Möglichkeiten. Man merkt, unsere Region ist beliebt geworden.

Die Preise steigen. Was muss passieren, damit das nicht zu schnell geht? Wir hoffen, dass neue Bauflächen ausgewiesen werden in Bereichen, in denen wir der Landschaft nicht so sehr schaden. Es gibt kommunale Flächen mit Potenzial. Das könnte die Preissteigerung relativieren. Es stellt sich aber die Frage, ob es planungsrechtlich möglich ist, Bauland zu schaffen. Die Landesregierung deckelt das in Grünheide bisher – so wie auch die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Die Gemeinde würde aber ihr Land nicht zu Höchstpreisen verkaufen und dann würde es hoffentlich weitere Angebote für Bauwillige geben. Insgesamt dürfte sich aber so oder so an der Knappheit der Ressourcen auch in den nächsten Jahren nicht viel ändern.

Das Interview führte Michel Nowak, Studio Frankfurt (Oder). Sendung: Antenne Brandenburg, 17.11.2020, 14:10 Uhr.