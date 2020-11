Im Oktober hatte Tesla den letzten Bauleiter des Grünheider Werks, Evan Horetzky, gefeuert. Er hatte zuvor schon am Bau der Tesla-Fabriken in Kalifornien und Shanghai mitgewirkt. Aber in Grünheide hatten sich unter seiner Führung in den vergangenen Wochen mehrere Bauschritte verzögert. So gibt es bis heute keine Genehmigung vom Landesumwelt für den Innenausbau der Lackiererei. Damit wollte Tesla ursprünglich schon im Oktober beginnen, weil die Lackiermaschinen besonders komplex sind.

Am Montag hat auch Landeswirtschaftsminister Steinbach im Landtag eingeräumt, dass auf der Baustelle eine sechswöchige Verzögerung entstanden sei. Der Gesamtzeitplan, der einen Produktionsstart im Juli 2021 vorsieht, sei aber nicht gefährdet. Tesla hat bisher auf Nachfragen zu dem Thema nicht reagiert.