Mit Trillerpfeifen und Transparenten protestierten die Mitarbeiter von Thyssen Krupp Rothe Erde am Dienstagvormittag. Geplant ist eine Schließung des Werkes in Eberswalde im Dezember 2021. Für die Region wäre das folgenschwer, weil nicht nur Arbeitsplätze fehlen, sondern auch weil ein Teil der Geschichte von Eberswalde verloren gehen würde. 80 Beschäftigte produzieren in dem Werk Blattlager für die Windkraft.

Diesmal wollten sie richtig kämpfen, sagt ein Betriebsrat, der anonym bleiben will: "Wir werden auch kämpfen, bis zum letzten Atemzug". Seit 1980 arbeitet er in dem Werk, das vor der Wende noch VEB Kranbau Eberswalde hieß. Während der Wiedervereinigung seien viele Menschen gekündigt worden, Widerstand habe es aber kaum gegeben.