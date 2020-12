Der Kreistag Märkisch-Oderland hat den Kauf des Krankenhauses Seelow beschlossen. Das teilte er am Dienstag mit. Die Verhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer, der Stiftung "Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin", hatten im Februar begonnen und wurden mit dem Beschluss des Kreistags nun abgeschlossen. Die Stiftung kann es nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Ab Januar 2021 wird das Krankenhaus Seelow nun ein vollwertiger Teil der kreiseigenen Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH sein. Die finanzielle Unterstützung des Landkreises beträgt fast fünf Millionen Euro.

Das Krankenhaus Seelow soll als Teil des Krankenhaus-Verbundes dauerhaft eine wichtige Rolle in der medizinischen Versorgung des Landkreises spielen. Der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), sagt: "Die Herausforderungen der derzeitigen Pandemie zeigen, wie wichtig eine eigene kommunale Grundlage ist. Mit der Rekommunalisierung des Rettungsdienstes sowie der Gründung der MVZ Märkisch-Oderland GmbH sind wichtige Eckpunkte erfüllt worden, um auch in ländlichen Gebieten mit all ihren Facetten eine Daseinsvorsorge vorzuhalten."

Der Landkreis ist Träger der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH mit seinen Töchtern, der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH sowie der MVZ Märkisch-Oderland GmbH.