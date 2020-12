Allein in Ostbrandenburg profitieren davon rund 5.300 Beschäftigte. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) spricht von einem "tarifpolitischen Meilenstein". "Dass wir die Lohnmauer durchbrochen haben, ist für uns ein großer Erfolg", sagt Gewerkschaftssekretär Jens Korsten vom zuständigen Bezirksverband Oderland der IG Bau. "Damit können wir die bisherige Ungerechtigkeit beseitigen." Der Lohn ist in dem Bereich damit im Osten seit 2018 um 17 Prozent gestiegen.

Die Beschäftigen in der Gebäudereinigung in Ostdeutschland müssen ab Dezember genauso bezahlt werden wie ihre Kollegen im Westen. Das sind bundesweit 10,80 Euro pro Stunde.

Korsten erhofft sich daher eine Signalwirkung auch für andere Handwerksbranchen. "Gleichzeitig hätten wir uns gewünscht, dass die Anerkennung für die Leistungen in der Corona-Zeit höher ausfällt", sagte er. "Aber die Arbeitgeber haben sich geweigert, ein Weihnachtsgeld oder eine Corona-Prämie zu zahlen - also sehen wir das mit einem lachenden und einem weinenden Auge."

In Ostbrandenburg gibt es besonders viele Beschäftigte in der Gebäudereinigung: in Frankfurt sind es rund 1.900 und im Kreis Märkisch-Oderland rund 1.200. Im Barnim arbeiten rund 980 Menschen in der Gebäudereinigung, im Landkreis Oder-Spree sind es rund 620 Menschen und in der Uckermark rund 600.

Bundesweit setzte die Gebäudereinigung im vergangenen Jahr mit rund 700.000 Beschäftigten 19,6 Milliarden Euro um. Der gesetzliche Mindestlohn liegt seit dem 1. Januar 2020 bundesweit bei 9,35 Euro brutto. Bis zum 1. Juli 2022 soll er in mehreren Schritten auf 10,45 Euro steigen.