Der Energieversorger EWE will in Kürze in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) ein Pilotprojekt zur Speicherung von reinem Wasserstoff starten. Hierfür soll in einem Kilometer Tiefe eine 500-Kubikmeter-Kaverne, ein künstlich angelegter Hohlraum, entstehen. "Wir zeigen am Standort in Rüdersdorf erstmalig, wie wir unterirdisch sicher Wasserstoff einlagern können", zeigte sich EWE-Chef Stefan Döhler am Donnerstag überzeugt.

Das Projekt hat zum Ziel, überschüssigen Strom zu speichern - wie Ökostrom, der bei viel Wind oder Sonnenschein anfällt. Mit Strom kann Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden - das Verfahren wird als "Power-to-Gas" bezeichnet. Umgekehrt lässt sich aus dem Wasserstoff wieder Strom und Wärme erzeugen (Gas-to-Power).