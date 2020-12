Trinkwasserversorgung in Frankfurt (Oder) und Odervorland gefährdet

Das Trinkwasserversorgung in Frankfurt (Oder) und im Amt Odervorland könnte künftig nicht mehr gesichert sein. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie, die im Auftrag des Landes Brandenburg angefertigt wurde.

Sulfat-Werte in der Spree zu hoch

Bei Mehrbedarfen oder klimabedingter Trockenheit ist die Trinkwasserversorgung im Raum Frankfurt künftig gefährdet. So steht es in der Gefährdungsabschätzung, deren Ergebnis dem rbb-Studio Frankfurt am Mittwoch vorab bekannt wurde. Mehrbedarfe würden demnach etwa bei steigenden Einwohnerzahlen oder der Ansiedlung von Industrie entstehen.