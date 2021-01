Bild: dpa/Marius Bulling

Interview | Umweltökonom über Corona und Klima - "CO2-Reduktion durch eine Pandemie ist kein Modell, nach dem Klimaschutz betrieben werden kann"

05.01.21 | 06:06 Uhr

Deutschland hat infolge der Corona-Krise sein Klimaschutz-Ziel für das Jahr 2020 übertroffen und 42 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als 1990. Ist die Pandemie also gut für die Klimapolitik? Umweltökonom Reimund Schwarze hat seine Zweifel.



rbb|24: Herr Schwarze, war 2020 ein gutes Jahr für das Klima? Reimund Schwarze: Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir nur auf das gucken, was diese Krise zum Schutz des Klimas beigetragen hat, sieht man einen Effekt: Es ist der größte Einbruch an Emissionen, den wir in der Industriegeschichte je erlebt haben, weit stärker als der Zweite Weltkrieg oder die große Finanzkrise Mitte der 2010er Jahre. Wir haben mehr als zwei Gigatonnen CO 2 eingespart. Die Temperatur und CO 2 -Konzentration ändert das aber nicht. Ich würde es daher auch kein gutes Jahr nennen. Es war für mich kein gutes Jahr und ich glaube, für den Rest der Menschheit auch nicht. CO 2 -Reduktion durch eine Pandemie ist kein Modell, nach dem Klimaschutz betrieben werden kann.

Jetzt sind Sie sofort auf die Pandemie eingegangen, auf die reduzierte Wirtschaftsleistung und damit reduzierte Emissionen. Sie hätten aber auch noch das Kohleausstiegsgesetz hervorheben können. Das Kohleausstiegsgesetz ist ja schon ein bisschen älter, es wurde in den Jahren davor verhandelt. Und es steht, denke ich, nach diesem Jahr nochmal auf der Kippe und wird sicher auf die Probe gestellt in den jetzt anstehenden Wahlen. Die Frage, ob man an dem Gesetz festhält oder Reformvorschläge zum Gegenstand der Wahlauseinandersetzung macht, wird uns denke ich noch beschäftigen.

Zur Person rbb (EUV Heide Fest) Reimund Schwarze lehrt als Professor für Internationale Umweltökonomie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit politisch-ökonomischen Analysen internationaler Klimaverhandlungen. Er koordiniert die Forschung zu "Klimawandel und Extremereignissen" am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig und leitet das Thema "Risikoanalyse und Risikomanagement für integrierte Klimastrategien" in der Reklim-Initiative der Helmholtz-Gemeinschaft.

Was hätten Sie hervorgehoben?

Die Beschlüsse zum European Green Deal dieses Jahres und zur Wiederbelebung der Wirtschaft in Europa sind Anker gewesen. Das ist etwas, was für 2020 nicht nur wichtig war, sondern es war auch hoffnungsgebend, dass es unter den Bedingungen durchgehalten werden konnte. Das hätte ich nicht erwartet.

Also waren Sie im Grunde genommen selbst überrascht, dass die Europäische Union die Kurve gekriegt hat? Definitiv. Das war ja ein extrem strenges Programm. Und weil die klimapolitischen Fragen letztlich aus Europa gesteuert werden und nicht mehr auf nationaler Ebene, habe ich natürlich erst einmal nur auf Europa geschaut und hatte so meine Zweifel, dass der Deal die Pandemie überleben wird. Aber er ist glänzend daraus herausgegangen.

Nun hat dieser Green Deal zwar die Pandemie überlebt, aber das heißt ja nicht, dass alles, was dort beschlossen wurde, auch so eingehalten wird. Wie optimistisch sind Sie da? Die entscheidende Hürde, die jetzt ansteht, ist das Klimaschutzgesetz. Und alles sieht aktuell danach aus, dass das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2050, das Kern des europäischen Green Deal ist, auch in das Gesetz gegossen wird. Es ist ja jetzt auch völkerrechtlich verbindlich angekündigt worden, Europa hat das als nationalen Beitrag gegenüber der UN erklärt.

Nun stehen in diesem Jahr allein sechs Landtags- und eine Bundestagswahl an. Das Klima, die Klimapolitik und die EU-Vereinbarung werden sicher Thema sein. Was erwarten Sie? Ich erwarte, dass Klima- und Energiepolitik ein ganz hochrangiges Thema in den Landtags- und Bundestagswahlen wird. Man wird sicher die Wahlen nutzen als Test, um die Konzepte des Green Deal in der Umsetzung in Deutschland zu diskutieren. Insofern werden da die Weichen gestellt. Das Ergebnis dieser Wahlen wird die Klimapolitik bestimmen und die klimapolitischen Umsetzungsschritte, die in Deutschland ergriffen werden. Wenn es in den Landtagswahlen wiederkehrend scheitert, wird auch das Thema zurückgedrängt. Und dann wird auch die Umsetzungsproblematik relevant werden. Umgekehrt, wenn die Grünen in allen Bundesländern an die Regierung kommen, beteiligt oder sogar führend, dann erwarte ich auch, dass die Umsetzung streng stringent und konsequent durchgeht.

Wäre es nicht einfacher, wenn besser vermittelt würde, was der European New Green Deal etwa für Berlin und Brandenburg als Region brächte? Ja, unbedingt. Gerade, weil es über die Wahlpolitik bestimmt wird und nicht über die Klimapolitik, ist es so wichtig, dass es jetzt den Parteien, die das Thema nach vorne bringen wollen, gelingt, den regionalen Wertschöpfungsbeitrag zu zeigen. Denn dass die regionale Wirtschaft als Ganzes nach vorne kommt, und damit auch die Beschäftigung, wird der Schlüssel dafür sein, ob wir bei den Wahlen dann auch ein Ergebnis sehen, wie wir uns das aus Klimaschutzaspekten wünschen würden. Das geht nur mit dem Nachweis, dass es sich regional rechnet und zwar für jedes Land. In Brandenburg wird natürlich auf Tesla verwiesen und auf die Möglichkeit, dass sich das zu einem neuen industriellen Kern für die Region entwickelt. Ich freue mich auch, dass Tesla noch nachgebessert hat beim Wasserverbrauch. Also ich habe da durchaus eine Haltung, die auch eine kritische Distanz zu dem Projekt Tesla hat. Aber beschäftigungs-seitig ist es in Brandenburg gelungen. Und wir müssen genau diesen Teil, nämlich Jobs, Jobs, Jobs, in den Regionen nach vorne schieben, damit das Thema Klimawandel global überhaupt in den Umsetzungsprozess kommt.

Sie glauben also, mit der Prämisse „Jobs, Jobs, Jobs“ als Köder, gelingt es, das hehre Ziel von 55 Prozent CO 2 -Reduktion einzuhalten? Ich wehre mich gegen den Begriff des Köders, denn wenn es nicht nachweislich zu Jobs führt, dann kann es auch nicht erfolgreich sein. Tatsächlich glaube ich, dass das die Arbeitsplätze der Zukunft sind. Wir wissen, dass die Förderung der erneuerbaren Energien Beschäftigung in großem Maße schafft - viel mehr, als es die Kohle als Ganzes schaffen könnte. Die Förderung umfasst nicht nur Photovoltaik und Sonnenkollektoren, Dächer und Windräder, sondern sie betrifft natürlich den Bereich der ganzen Steuerung: die Energieeinspeisung, neue Netze, auch Wärme, Mobilität und Landwirtschaft. Wenn es nicht tatsächlich auch zu mehr Jobs kommt, dann hat es das nicht verdient, das Thema der Zukunft zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass die Beschäftigungsintensität dieser neuen Energieversorgungsstruktur in jeder Hinsicht mehr Arbeitsplätze als die alten Industrien schafft.

Sie haben gesagt, eigentlich wird momentan alles auf europäischer Ebene entschieden, man hört da heraus, dass man auf nationaler Ebene gar nicht viel machen kann. Was haben denn die Länder noch zu sagen? Nun bin ich in einem Land ganz eng an diesem Prozess, ich berate die Regierung in Sachsen-Anhalt in der Frage des Klima- und Energieprogramms, und im Monitoring verfolge ich, ob erreicht wird, was man versprochen hat. Da frage ich natürlich auch: Was wird eigentlich noch in Magdeburg entschieden und was in Brüssel? Ursprünglich war ich sehr skeptisch und habe mich gefragt, ob da nicht manches gesund gerechnet wird, was den Beitrag der Länder angeht. Aber gerade in der Frage neuer Jobs, der regionalen Wertschöpfung, können die Länder gestalten. Wie weit halten wir an der Kohle fest? Das sind Entscheidungen des Landes, es kann Chancen nutzen oder eben liegen lassen, denn Strukturwandel kann eine riesige Chance sein für eine Region. Der Europäische Green Deal hat da einen Mechanismus des gerechten Ausgleichs geschaffen und des gerechten Übergangs zu neuen Produktionsformen. Den hat man anfänglich gar nicht richtig als Chance begriffen.

Die Brandenburger Landesregierung spricht ja von der Bajuwarisierung der hiesigen Wirtschaft: Man werde im Vergleich zu Bayern und Baden-Württemberg aufholen, oder sie vielleicht gar überholen. Ist das mit einer klimaschonenden Wirtschaftsproduktion vereinbar? Unbedingt. Es gibt diese Träume, dass Berlin zu einem industriellen Kern wird und nicht, wie es früher mal hieß, nur verlängerte Werkbank ist. Dass wir hier also der Ort werden, an dem die Fertigung der Zukunft geplant und Ideen entwickelt werden. Ich denke, dass die Standortwahl von Tesla schon Ausdruck davon ist. Es gibt hier genügend wissenschaftliche Kerne, besonders im Raum Berlin und Potsdam. Natürlich ist auch Brandenburg als Ganzes dafür von Bedeutung. Da geht es neben der Stromerzeugung auch noch um andere Themen, etwa die Möglichkeiten naturverträglicher Landwirtschaft und dass man wieder zu einer Dezentralität zurückfindet. Denn die dezentrale Produktion von landwirtschaftlichen Konsumgütern ist etwas, was unsere Region prägt. Und nur der internationale Wettbewerbsdruck und das Dumpinggeschehen in diesem Bereich macht die sonst sehr ländlich geprägte Erzeugung von Agrargütern hier so schwierig. Diese internationalen Verflechtungen wird man sich aber in der Zukunft nicht mehr so erlauben können, wie man das vor der Pandemie gemacht hat.

Sie sehen die Chance, dass durch die Pandemie die internationalen Wirtschaftsbeziehungen neu strukturiert werden und damit auch den Klimazielen förderlich sind? Ja. Die Welt denkt grundlegend darüber nach, Wertschöpfungsketten neu zu gestalten. Die Naivität, mit der früher Güter aus Übersee eingeführt wurden, ist sicher nicht mehr die Zukunft.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Stefan Kunze