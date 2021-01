Während andere Bio-Lieferservices zu Weihnachten einknickten, andere nur Wochenmärkte bedienen oder einen kleinen Kundenkreis für ihre Angebote haben, ging die Brodowiner Kundenzahl durch die Decke. Im Vergleich zu vor Corona werden wöchentlich bis zu 4.000 Kunden in und um die Hauptstadt beliefert - fast doppelt so viele wie zuvor. "Wir haben die Halle umfunktioniert. Eigentlich war geplant, dass das eine Fahrzeughalle wird", erklärt Ökodorf-Sprecherin Franziska Rutscher.

Im 30. Jahr Ökodorf Brodowin setzt der Familienbetrieb aus dem Barnim, nordöstlich von Berlin, voll auf Risiko. Sie haben sich auf den Mehrbedarf an Bio-Lebensmitteln eingestellt und sich eine neue Verpackungsstraße für den hauseigenen Lieferdienst in einer Eberswalder Halle gegönnt. Zusätzlich wurden neue Mitarbeiter eingestellt.

Glückliche Kühe sind das Markenzeichen vom Ökodorf Brodowin. Mit der Milchflasche ist der Demeter-Betrieb in dem kleinen Dorf im Barnim großgeworden. Heute produzieren sie auch Käse in verschiedenen Varianten - vom Weichkäse über Mozzarella bis zum Schnittkäse. "Die Nachfrage ist enorm hochgegangen, im Sommerloch hat sich auch gelohnt, dass wir auch investiert haben", zeigt sich Meierei-Chef Wolfgang Taler erfreut.

Kartoffeln oder Gemüse kauft das Unternehmen auch von anderen Demeterbetrieben zu - die ganze Jahres-Produktion war schon vor Weihnachten weg. Es kommt trotzdem nur Bio in die Tüte. "In diesen Tagen ist es so, dass man das Gefühl hat, es geht noch weiter nach oben. Und das alles zu managen in den Arbeitsabläufen, die Produkte zu bekommen, abzufüllen, die Arbeitsplätze zu sichern, die Lieferung bis zum Kunden - das alles ist eine sehr große Herausforderung", erklärt Ökodorf-Chef Ludolf von Matzan. Dennoch ist es Ziel zum 30-jährigen Bestehen, all die Kunden zu halten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.01.2021, 15:10 Uhr