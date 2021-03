rbb Audio: Antenne Brandenburg | 05.063.2021 | Lucia Heisterkamp | Bild: rbb

Bodenpreise - Bauland in Brandenburg wird auch außerhalb des Speckgürtels teurer

06.03.21 | 10:25 Uhr

Bei Rekordpreisen im Berliner Stadtgebiet suchen viele Familien in Brandenburg nach Bauland für die eigenen vier Wände. Zwar gibt es außerhalb des Speckgürtels noch verhältnismäßig günstigen Grund, doch auch in der Mark dreht sich die Preisspirale.

Weil es kaum noch günstigen Wohnraum in Berlin gibt und immer mehr Menschen aus der Metropole ins Grüne ziehen, steigen die Bodenpreise auch in Brandenburg. Besonders im Speckgürtel sind Kosten von rund 400 Euro pro Quadratmeter keine Seltenheit mehr. Zwar gibt es noch Ecken mit günstigem Bauland - doch die sind häufig weit weg von der Hauptstadt.

Potsdam: teures Pflaster für Familien

Schon seit September suchen Rüya und Maximilian Bera in Potsdam nach einem Grundstück zum Bauen. Die beiden erwarten ihr erstes Kind, ihre 56-Quadratmeter Wohnung ist dafür auf Dauer zu klein. Mittlerweile sind sie ernüchtert. "Es ist schwierig etwas zu finden, was wirklich preislich attraktiv ist und für eine Familie Sinn macht, um sich nicht zu sehr zu verschulden", sagt Maximilian Bera.

Die Landeshauptstadt zählt momentan zu den beliebtesten Bau-Gegenden. Neben vielen Familien aus Berlin und Brandenburg suchen auch Investoren und Projektentwickler hier nach Grundstücken. Und die sind mittlerweile Mangelware. Als Resultat müssen Grundstückkäufer hier zwischen 300 und 1.000 Euro pro Quadratmeter aufbringen. Zu viel, selbst für eine Stadt-Angestellte und einen Beamten. "Potsdam funktioniert preislich nicht mehr. Ich bin hier geboren und liebe die Stadt, aber ich kann mir leider kein Haus in Potsdam mehr leisten."

Familie Bera auf Bauland-Suche

Preise für Bauland stark gestiegen

An der Preissteigerung sind die Kommunen auch selbst beteiligt. Baugrundstücke für Eigenheime wurden bislang im Höchstgebotsverfahren angeboten. In der Nähe des Geländes der Bundesgartenschau kostet zum Beispiel der Quadratmeter mindestens 600 Euro. Im Schnitt lag 2019 der Quadratmetrer für baufertiges Land in Brandenburg 2019 bei 117 Euro. [www. www.statistik-berlin-brandenburg.de] Die Stadtverwaltung spricht trotzdem von angemessenen Preisen. "Mit den Erlösen wird jetzt kein Spekulation-Fond gefüllt, sondern da werden die Maßnahmen der Erschließung etwa für Schule, Kita, Straßen oder Straßenbahnen refinanziert. Insofern ist das Teil einer längeren Planung", so der Baubeigeordnete von Potsdam, Bernd Rubelt. Zukünftig wolle man aber eher auf preisgünstige, neue Wohnkonzepte setzen als auf maximale Erlöse, heißt es.

Wer in den großen Städten nichts mehr findet, der sucht im Umland. Doch auch in anderen Regionen steigen nun die Preise. Im Potsdam-nahen Raum, etwa in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) ist die Entwicklung aufgrund der Lage kaum verwunderlich. Hier stieg der Quadratmeter-Preis innerhalb der vergangenen fünf Jahre von 360 auf 615 Euro. Dass aber auch Bauland in weiter entfernten Städten wie Beelitz (von 41 auf 85 Euro), Bad Belzig (19 auf 55 Euro) oder Treuenbrietzen (von 13 auf 29 Euro) in letzter Zeit sprunghaft teuer wurde, überrascht auch Experten. Wilk Mross, Chef des Gutachterausschusses Potsdam-Mittelmark sagte dazu: "Bemerkenswert ist insbesondere, dass die Preise im weiteren Metropolen-Raum - also außerhalb des Speckgürtels - noch stärker gestiegen sind als im unmittelbaren Berliner Umland."

Karte mit Bodenrichtwerten in Potsdam-Mittelmark

Stadt Velten will bevorzugt an Einheimische verkaufen

Die Stadt Velten (Oberhavel) auf der anderen Seite Berlins zeigt, dass Kommunen etwas gegen den Preisanstieg tun können. Dort sollen auf einem neuen Areal bald Eigenheimflächen entstehen. Statt an den Meistbietenden, will die Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) die Flächen aber zum Verkehrswert an Einheimische vergeben. "Das ist ein Punkte-System, wo Faktoren, wie Einkommensstrukturen, die Situation für die Kinder, Pflegebedürftige, Familienangehörige, Arbeitswege, Arbeit im Ort aber auch Vereinsleben und Ehrenamt eine Rolle spielen." Velten will so Feuerwehrmänner, Vereinsmitglieder und Familien im Ort halten.

Zwar gibt es in Brandenburg auch noch Gemeinden, in denen die Bodenpreise bei 20 Euro oder weniger pro Quadratmeter liegen. Doch das hängt meist mit der Entfernung und der schlechten Verkehrsanbindung zur Hauptstadt zusammen. "Je weiter die Kommunen von Berlin und dem Berliner Umland entfernt sind, desto günstiger sind noch die Preise", sagt Jörg Schellhase vom Liegenschaftsamt Britz-Chorin-Oderberg. "Aber auch da ist eine Entwicklung zu sehen, dass diese Preise auf Dauer ansteigen werden."

Der Traum vom Eigenheim

Ein Beispiel: Die Stadt Oderberg im Landkreis Barnim. Dort hat der Software-Berater Marco Klabunde vor einigen Monaten für rund 35.000 Euro ein Gelände von 1.600 Quadratmetern erworben. Noch sind nur ein paar Pfähle zu sehen, aber in einem Jahr soll an der Stelle ein Traumhaus stehen, sagt der angehende Hausbesitzer. "Hier kommt dann ein kleiner Palast mit großem Kinderzimmer, Arbeitszimmer und Garten mit Spielhaus hin. Und natürlich ein Pool, damit die Kinder was zu spielen haben." Oderberg liegt rund 70 Kilometer von Berlin entfernt. Schon jetzt wohnt Klabunde mit seiner Frau und den Kindern zur Miete in Oderberg. Weil er in Berlin arbeitet, pendelt er täglich mit dem Auto nach Eberswalde (Barnim) und fährt von dort mit der Bahn in die Hauptstadt.

Marco Klabunde auf seinem Bauland in Oderberg

Chance durch Zuzug

Eine Bahnverbindung von Oderberg nach Berlin gibt es nicht. Das wirkt sich auf die Bodenpreise aus, meint Jörg Schellhase vom Liegenschaftsamt. Der Bus fährt nur einmal pro Stunde. Für Marco Klabunde war das jedoch kein Problem. Viel wichtiger sei da ein schneller Internetanschluss. "Das war ein ausschlaggebendes Kriterium, dass wir hier nach Oderberg ziehen. Wir haben aktuell 150 Megabyte-Leitungen, was hervorragend ist, da wir müssen auch von zu Hause arbeiten."

Für die Stadt Oderberg könnte es durchaus eine Chance sein, wenn wieder mehr junge Menschen herziehen, sagt die Bürgermeisterin Martina Hähnel (Bündnis für Oderberg). "Es ist viel kaputt gegangen, weil viele in Rente gingen und niemand nachkommt. Das ist traurig. Aber wenn die Jugend jetzt wieder herzieht, dann ist vielleicht auch wieder mit vielem zu rechnen." Wo der Boden noch günstig ist, können also beide Seiten profitieren. Die, die bauen wollen und die Gemeinden, die neu belebt werden. Sendung: Antenne Brandenburg, 05.03.2021, 16:10 Uhr