EEG-Umlage - Bund streicht Vergünstigungen für Ökostrom-Projekt

25.03.21 | 12:35 Uhr

Rückschlag für ein Ökostrom-Projekt in der Uckermark: Um die Akzeptanz von Windkraft zu erhöhen, wurde ein Dörfchen am Ertrag beteiligt, in dem sie kostengünstig Wärme aus Ökostrom erhielten. Doch jetzt droht das Aus. Von Larissa Mass

Im uckermärkischen Nechlin haben Dorfeinwohner lange von Windrädern profitiert, die für sie in Sichtweite liegen. Weil Grüner Strom aus Windkraft noch nicht gut gespeichert werden kann, wird überschüssiger Strom in Wärme (Power-to-Heat) umgewandelt. Nechliner erhielten diesen in einem Pilotprojekt zum Vorzugspreis, ohne dass ihnen die EEG-Umlage in Rechnung gestellt wurde.



Eigentlich eine tolle Idee, auch weil Windkraft für Anwohner so attraktiver wird und sie unmittelbar profitieren. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Das Bundeswirtschaftsministerium will nach einem Jahr das Projekt auslaufen lassen und die Subventionierung einstellen.

Auch Bundestagsabgeordneter kann Bundeswirtschaftsministerium nicht umstimmen

Der uckermärkische SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke (SPD) versuchte zu vermitteln. Er bemühte sich um eine Verlängerung der Projektlaufzeit. Doch auch er wurde vom Bundeswirtschaftsministerium enttäuscht. Die Sonderregelung soll gekippt werden. Die Nechliner müssen beim Wärmebezug die EEG-Umlage zahlen. Das bedeutet für sie steigende Preise. Dem Modellversuch droht so die Unwirtschaftlichkeit.

Herbe Enttäuschung für Uckermark

Das Windenergie-Unternehmen Enertrag hat das Projekt "Power-to-Heat" entwickelt. Seit knapp zehn Jahren sind sie dran, vor einem Jahr ging es los. Für Enertrag-Chef Jörg Müller ist die Berliner Entscheidung nicht nachvollziehbar. Er selbst hat alles betreut, das System mitinstalliert. Er ist von dem Verfahren überzeugt. Dickstes Plus neben einer tollen Kohlendioxid-Bilanz ist, dass Windkraft in Sachen Akzeptanz einen deutlichen Schub erhalten hat, weil Anwohner einen direkten finanziellen Vorteil erhielten.

Das Nein aus Berlin ist für Enertrag eine herbe Enttäuschung. "Das zeigt zum wiederholten Male, dass sich die große Politik nicht für die Belange der ländlichen Bevölkerung interessiert”, betont Müller. Denn das Projekt in der Uckermark sollte Modell stehen. Weitere Orte sollten beteiligt werden. So war auch Prenzlau im Gespräch. Müller ist der Auffassung, dass das "Power-to-Heat"-Verfahren in ganz Deutschland ausgerollt werden könnte, Millionen Menschen von Windenergie profitieren. Das wäre gut für ihren Geldbeutel und für die Kohlendioxid-Bilanz.

Teurer als Gas und Öl

Möglich wurde das "Power to Heat" (Energie zu Wärme)- Verfahren, da das Energieeinspeisgesetz (EEG) für die Probezeit keine Anwendung fand, das Projekt von Steuern, Abgaben und Umlagen für die klimafreundliche Windenergie für ein Jahr befreiet wurde. Durch die wieder geforderten Umlagen werde das Projekt unwirtschaftlich. Zierke betont, dass durch die EEG-Zulage die eigentlich günstige Windwärme künstlich verteuert werde. Damit werde sie doppelt so teuer wie Erdgas und Öl. Zur Erklärung: Die EEG-Umlage dient zur Finanzierung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegt. Danach sind Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, den Ökostrom, der ins öffentliche Netz einspeisen wird, zu einem festgelegten Preis abzunehmen. Mögliche Differenzen zwischen den Stromproduktionskosten und dem Marktpreis gleicht die Marktprämie aus, die über die EEG-Umlage finanziert wird. Die EEG-Umlage zahlen alle Stromverbraucher über einen Anteil an ihren Strombezugskosten, Ausnahmeregelungen gelten für stromverbrauchsintensive Industriezweige.

"Power to-Heat-Projekte" regelmäßig ausgebremst

Nadine Bethge von der Deutschen Umwelthilfe sieht in dem Nechliner "Power-to-Heat"-Projekt ein durchaus zukunftsfähiges Modell. In Deutschland gebe es viele ähnliche kleine Ansätze, die aus Ökostrom Wärme gewinnen, sagt sie. Bethge beobachte immer wieder, dass viele ähnliche Projekte ebenfalls ausgebremst würden, denn die EEG-Umlage bringt solche Modellversuche immer wieder an ihre Grenzen, weswegen sie am Ende unwirtschaftlich werden. In den nächsten Monaten soll das Thema trotz der Absage des Bundeswirtschaftsministeriums weiter auf der Agenda bleiben. Dafür wollen sich Zierke und Müller einsetzen. Sie wollen noch mehr Mitstreiter finden, um das Modellprojekt deutschlandweit zu etablieren. Sendung: Antenne Brandenburg, 24.03.2021, 14:10 Uhr