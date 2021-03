Sebastian Seusing zieht vor Gericht: Der Imker aus Biesenthal (Barnim) fordert Schadensersatz, nachdem er im vergangenen Jahr mehr als vier Tonnen seines 2019 erwirtschafteten Honigs wegwerfen musste. Das Lebensmittelamt hatte in dem Honig bis zu 152-fach höhere Glyphosatrückstände als erlaubt festgestellt. Seusing macht gegenüber einem landwirtschaftlichen Unternehmen nun Schadensersatz geltend. Am Dienstag startet der Prozess um den glyphosatbelasteten Nektar am Landgericht Frankfurt (Oder).

Die Protestaktion wurde auch von der Aurelia Stiftung unterstützt - einer gemeinnützigen Umweltstiftung, die sich speziell für Bienen, bestäubende Insekten und den Erhalt der Artenvielfalt einsetzt. Die Protestaktion richtete sich direkt an die Bundesregierung: Diese solle die Verwendung von Glyphosat und anderer Pestizide in blühenden Pflanzenbeständen untersagen.

Das Paar aus Barnim wirft Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor, zu wenig für den Schutz von Bienen und der ökologischen Artenvielfalt zu tun. In einer Pressemitteilung des Ministeriums hieß es, dass es sich bei den bislang aus Brandenburg bekannten Höchstgehaltsüberschreitungen von Glyphosat in Honig um Einzelfälle handle.

Der Einsatz von Glyphosat ist in Deutschland eigentlich nicht verboten. Doch in der Honigernte von der Imkerei Seusing wurde eine unzulässig hohe Konzentration festgestellt. Der Unkrautvernichter Glyphosat steht im Verdacht krebserregend zu sein. Mit dem Glyphosateinsatz in der Landwirtschaft soll am 31. Dezember 2023 Schluss sein, dann läuft die Zulassung in der EU aus [tagesschau.de].