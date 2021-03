Bisher ist grüner Strom aus Windrädern und Solarparks nur schwer speicherbar. Doch ein Energieversorger will den Strom in Wasserstoff umwandeln und unterirdisch speichern. In Rüdersdorf wird dafür eine Testkaverne - ein unteririscher Hohlraum-Speicher gebaut.

1.000 Meter unter Rüderdorf soll die künftige Verlässlichkeit Grünen Stroms getestet werden. Was sich zunächst kryptisch anhören mag, ist durchdacht, denn Elektrizität aus Windkraft und Solar ist bislang kaum speicherbar. Daher baut der Energiedienstleister EWE in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) einen unterirdischen Gasspeicher .

So soll das so genannte "Power-to-Gas"-Verfahren funtionieren: Mit überschüssigem Ökostrom wird Wasser in großem Stil in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Im Wasserstoff ist dann die Energie aus Grünem Strom speichert. Bisher waren große Mengen des Gases aber kaum speicherbar, weshalb Forscher auf die Idee von der unterirdischen Lagerung in sogenannten Kavernen kamen. Um dann wieder verlässlich Strom produzieren zu können, wird der Wasserstoff bei Bedarf verbrannt. Es entsteht nutzbare Wärme und Wasser.

Jetzt haben für das ehrgeizige Projekt die Bauarbeiten begonnen. Der riesige Bohrturm auf dem Testgelände der EWE in Rüdersdorf ist schon von Weitem zu sehen. Aktuell werden hier etwa 160 Stahlrohre als Doppelrohrsystem – also Rohr an Rohr, Stück für Stück im Boden versenkt und einbetoniert. Am Ende dieser Leitung - in etwa 1000 Meter Tiefe - soll dann der Wasserstoffspeicher, die Kaverne in einem Salzstock entstehen.

"Wir wollen hier nachweisen, dass Wasserstoffspeicherung in Kaverenen möglich und sicher ist", erklärt Wasserstoffexperte Paul Schneider. Mit der Testanlage in Rüdersdorf sollen möglichst alle Bedenken ausgeräumt werden, damit die EWE im größeren Stil in die Wasserstoffspeicherung einsteigen kann.