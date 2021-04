Bild: Tino Erstling

Landesbauernverband Brandenburg - Schweinepest-Folgen zwingen ersten Landwirt zur Betriebsaufgabe

19.04.21 | 15:22 Uhr

Nach 24 Jahren gibt der Schweinebauer Karsten Ilse seinen Betrieb in Letschin auf. Die Folgen der Afrikanischen Schweinepest machen eine Weiterführung des Betriebs unwirtschaftlich. Auch andere Landwirte befinden sich in einer Notlage.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist für die Bauern in Brandenburg eine belastende Situation, besonders hart trifft es die Schweinehalter in der Region. Karsten Ilse ist der erste Landwirt im Brandenburger Landesbauernverband, der seinen Betrieb in Folge der ASP aufgibt.



Am Montag hat der Landwirt in Letschin (Märkisch Oderland) seine verbliebenen Mastschweine verladen und auf ihren letzten Weg nach Kellinghusen geschickt. Der Schlachthof in Schleswig-Holstein ist der Einzige, der bereit ist, Hausschweine aus den ASP-Restriktionszonen zu schlachten. Tino Erstling vom Landesbauernverband Brandenburg, bestätigt gegenüber dem rbb, dass neben Ilse fünf bis sechs weitere Bauern im Verband ebenfalls überlegen, ihren Hof dicht zu machen. Einige Mitglieder haben laut Erstling auch die Zahl ihrer Schweine deutlich reduziert, um Verluste zu vermeiden.

Nach Modernisierung kommt das Aus

Ilse muss dabei mit erheblichen Abzügen rechnen, da nicht alle Teile des Schweines vermarktet werden dürfen. Seit Ausbruch der ASP in Brandenburg nehmen Landwirte 25 Euro weniger pro Tier ein, als Landwirte außerhalb der Restriktionszone. Bis vor einem Jahr hielt Ilse im Durchschnitt 1.500 Schweine, doch nun ist nach 24 Jahren Schluss. Dabei hatte der Landwirt noch vor drei Jahren viel Geld in die Modernisierung seines Stalls investiert. "Nun muss ich die Restkredite, die auf dem Stall liegen, mit den Erlösen aus dem Ackerbau bedienen. Ärgerlich, aber so verliere ich weniger Geld als wenn ich weiter Schweine mästen würde", erklärt der Landwirt.



Karsten Ilse und sein Vater kamen Anfang der 90er Jahre nach Brandenburg, um einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb zu begründen. Sie bauten das Futter für ihre Tiere selbst an und verwendeten deren Ausscheidungen als Dünger auf ihren Äckern.

Entschädigungen reichen nicht aus

Erst vergangene Woche stellte das Brandenburger Landwirtschaftsministerium Richtlinien zur Unterstützung von landwirtschaftlichen Betrieben in ASP-Gebieten vor. Vor allem Schweinehalter in den betroffenen Regionen, die beispielsweise höhere Transportkosten hätten, sollen davon profitieren. Aber auch andere Landwirte, die statt Mais niedrig wachsende Kulturen angebaut hätten und so eine effektivere Wildschweinjagd ermöglichen, sollen mögliche höhere Vermarktungskosten erstattet bekommen. Das sei zwar ein positives Zeichen, aber reiche nicht aus, sagt Ilse. Es werde kein Betrieb die Schweinehaltung allein wegen dieser Richtlinie fortführen. Denn es würden lediglich Mehrkosten von bis zu zehn Euro pro Schlachtschwein und keine Mindererlöse von ungefähr 15 Euro pro Tier erstattet. Außerdem sei die Fördersumme auf 20.000 Euro in drei Kalenderjahren begrenzt.

Weiße Zone errichten und wildschweinfrei halten

Landesbauernpräsident Henrik Wendorff sagt, dass zur Bekämpfung der Seuche der Zaunbau endlich abgeschlossen werden solle, die Schwarzwildbestände in den Kernzonen und in den gefährdeten Gebieten zeitnah auf null reduziert werden müssten. Wendorff fordert einen zweiten Zaun, der eine sogenannte "Weiße Zone" entstehen lässt. Diese soll konsequent wildschweinfrei gehalten werden. "So haben wir vielleicht die Chance, in eineinhalb Jahren den Status ASP-frei wiederzuerlangen und freien Handel zu betreiben."

Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums hat es in Brandenburg bislang 908 Fälle der Schweinepest gegeben [https://msgiv.brandenburg.de]. Besonders betroffen seien die Landkreise Oder-Spree (528 Fälle) und Märkisch-Oderland (237 Fälle). Weitere Funde hatte es auch in Spree-Neiße (72) Dahme-Spreewald (49) und in Frankfurt (Oder) (22) gegeben.