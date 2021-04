Georg-Stefan Russew/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 19.04.2021 | Georg-Stefan Russew | Bild: Georg-Stefan Russew/rbb

Boitzenburger Land - Anwohner wehren sich gegen geplanten Mega-Solarpark

19.04.21 | 13:57 Uhr

Weil er Ackerbau allein nicht mehr als gewinnbringend erachtet, will ein Landwirt und Investor auf großen Teilen seines fruchtbaren Bodens im Boitzenburger Land einen Solarpark installieren. Anwohner fühlen sich "überrollt" - und fordern ein Umdenken. Von Georg-Stefan Russew



Fast zwei Jahrzehnte haben sich Anwohner und Umweltschützer in Haßleben (Uckermark) gegen eine riesige Schweinemastanlage gewehrt. Im vergangenen Jahr setzten sich die Gegner letztlich juristisch durch. Nun will ein anderer Großinvestor und Landwirt - nur einen Steinwurf entfernt - ein anderes Megaprojekt auf die Beine stellen. Er plant auf 286 Hektar seines Ackerlands zwischen den Orten Haßleben, Kuhz und Wichmannsdorf im Boitzenburger Land einen riesigen Solarpark zu errichten. Insgesamt will der Investor einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen. "Wir haben mittlerweile Trockenperioden von vier, fünf, sechs Wochen, wo wir keinen Regen mehr bekommen haben und das zeichnet sich deutlich in den Erträgen ab, deutlich", begründet Dietrich Twietmeyer seinen Vorstoß. Da müsse er sich nach Alternativen umschauen, um seinen Ertrag zu steigern.

| Bild: Georg-Stefan Russew/rbb

"Nahrungsmittel aus dem brasilianischen Regenwald?"

Solarmodule in China kosteten nicht mehr die Welt, sagt Anwohner Dirk Reichstein, so dass tatsächlich wohl mit Solarstrom mehr Ertrag erwirtschaftet werden könnte als mit reiner Landwirtschaft. Aber es könne nicht sein, dass Ackerland der Lebensmittelproduktion entzogen werde. "Wenn so ein Modell Schule macht, wollen wir dann unsere Nahrungsmittel aus dem brasilianischen Regenwald beziehen?", fragt sich Reichstein. Das käme einem Dammbruch gleich. Generell habe er nichts gegen Photovoltaik. Reichstein habe selbst Panel auf dem Dach. "Aber es gibt in Brandenburg so viele Konversionsflächen, da muss es doch kein Ackerland sein."

Vorgelegtes Tempo überrollt Anwohner

Zusätzlich fühlten sich Reichstein und andere vom Investor und der Gemeinde beim vorgelegten Tempo in der Sache "überrollt". Vor allem von Bürgermeister Frank Zimmermann sind Anwohner wie der ehemalige Grüne Bundestagsabgeordnete Werner Schulz enttäuscht. "Also ich habe bei Herrn Zimmermann den Eindruck, dass er sich schon voll mit dem Investor arrangiert hat", klagt Schulz. Der Bürgermeister habe zum Beispiel keine Anhörung durchgeführt, bevor über einen Aufstellungsbeschluss nachgedacht wurde. Hier sei relativ schnell gehandelt worden. "Die Gemeindevertreter, und das sagen sie, haben gar nicht gewusst, worauf sie sich einlassen. Das ist überhaupt nicht transparent gewesen", so Schulz.



So groß wie 400 Fußballfelder.

Unterschriftensammlung gegen den Solarpark

Dirk Reichstein sieht es ähnlich. Der Aufstellungsbeschluss sei schon im Mai, Juni letzten Jahres gefällt worden, als wegen der Corona-Restriktionen kaum ein Bürger an den Gemeinderatsitzungen teilnehmen konnte, sagt er. Als er davon hörte, habe er sofort eine Unterschriftenaktion in Wichmannsdorf, Kuhz und Haßleben gestartet: "Das sind ungefähr 760 Einwohner. Davon haben wir 411 Stimmen auf der Liste, die eindeutig sagen, wir wollen dies hier gestoppt haben", sagt er. Reichstein betonte aber, dass das nicht bedeute, grundsätzlich gegen Solarstrom zu sein, "sondern das heißt, mit Bedacht und Überlegung eine vernünftige politische Lösung zu finden."

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Bürgermeister Zimmermann selbst weist die Vorwürfe zurück. Seinen Angaben zufolge sei das Verfahren sauber geführt worden, jeder sei gehört worden. Daran ändere auch eine Unterschriftensammlung nichts. "Also nach Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gibt es eine Bürgerfragestunde." Die dauere eine halbe Stunde. Die sei in der Regel am Anfang der Sitzung und da sind immer drei Minuten pro Bürger zugelassen. "Wir waren auch bei mehreren Fragen und wir haben die halbe Stunde da auch überschritten. Da waren wir so nicht kleinlich. Das kann ich ganz klar verneinen", sagt Zimmermann.

Der Bürgermeister müsse auch das finanzielle Wohl seiner Gemeinde im Auge behalten. Da die Region nicht so sehr mit Gewerbebetrieben gesegnet sei, hoffe er durch den Solarpark auf Gewerbesteuer-Einnahmen. Zudem lege noch gar keine Baugenehmigung vor. Der Prozess sei im vollen Gang und die Rahmenbedingungen und Ausgestaltung seien noch zu bestimmen. Da könne sich jeder daran beteiligen, betont Zimmermann.

Land soll Errichtung von Solarparks ähnlich regeln wie Windparks

Schulz sieht über das Boitzenburger Land hinaus Regulierungsbedarf. So lägen allein in der Uckermark für ähnliche Anlagen Pläne vor, wo auf insgesamt 1.700 Hektar Ackerland Solarparks entstehen sollen. Daher spricht sich der ehemalige Bundestagsabgeordnete für ein Moratorium von Solaranlagen auf Ackerland aus. Anders als bei Windkraftanlagen, hier legen überregionale Planungsgemeinschaften Standorte fest, könne jede Kommune selbst entscheiden, ob sie Baurecht für Solarparks schaffe. So könne Schulzes Angaben zufolge ausufernder Wildwuchs entstehen.

"Wichtig wäre es beispielsweise für das Boitzenburger Land, dass hier ein integriertes Entwicklungskonzept aufgestellt wird", betont er. Es müsse festgehalten werden: "Was sind die Potenziale dieser Region? Wo wollen wir hin? Was wollen wir im Tourismus? Was wollen wir in der Landwirtschaft? Wo sind Schwächen?" Auf dieser Basis könne man dann einschätzen, wo Flächen für Photovoltaik und wo noch ungenutzte Dach- und versiegelte Flächen vorhanden seien. Sendung: Antenne Brandenburg, 19.04.2021, 15:10 Uhr