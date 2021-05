Audio: Antenne Brandenburg | 30.04.2021| Georg-Stefan Russew | Bild: rbb/Georg-Stefan Russew

Streit um Felder - Investoren-Run auf Ackerland für riesige Photovoltaik-Anlagen

01.05.21 | 08:39 Uhr

Brandenburgweit existieren bereits knapp 39.000 Photovoltaik-Anlagen. Damit könnten eine Million private Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Jetzt planen Investoren Solarparks auf kostbarem Ackerland. Das löst Unmut aus. Von Georg-Stefan Russew

Brandenburg ist in Sachen Energiewende und Solaranlagen mittlerweile gut dabei. Aktuell stehen zwischen Elbe und Oder bereits knapp 39.000 instalierte Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 3.700 Megawatt [eks.brandenburg.de]. Damit sei das in der aktuellen Energiestrategie gesetzte Ziel, bis zum Jahr 2030 rund 3500 Megawatt mithilfe von Photovoltaikanlagen zu erzeugen, schon jetzt erreicht, so das Wirtschaftsministerium.



Mit der installierten Leistung aller Solaranlagen von etwa vier Gigawatt könnten rein rechnerisch nach Angaben des Ministeriums eine Million private Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Man geht dabei von einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden aus. Und es könnten noch sehr viel mehr Anlagen in Brandenburg entstehen.

Goldgräberstimmung bei Investoren und Landwirten

Landwirte und auch Investoren planen derzeit, auf kostbarem Ackerland zum Teil riesige Freiflächenanlagen. Es herrsche Goldgräberstimmung. Denn mit Solarparks auf Ackerland lässt sich mittlerweile mehr Geld verdienen als beispielsweise dem Anbau von Getreide. Daher scheint es nicht verwunderlich, dass landesweit unzählige Anträge vorliegen, um Äcker in Industrieflächen umzuwandeln.

Umweltminister Axel Vogel (Grüne) erklärt den Run damit, dass sich "Photovoltaik auf Freiflächen rechnet, denn diese ist nicht mehr an Subventionen oder Vergütungen durch das EEG gebunden". Dementsprechend sei auch "Goldgräberstimmung an allen Ecken und Enden im Lande zu verzeichnen". Vogel zufolge ist nicht nur die Uckermark im Visier der Investoren, wo inzwischen für 1.500 Hektar Anfragen vorliegen. "In allen Landkreisen Brandenburgs gibt es jetzt Investoren auf der Suche nach geeigneten Flächen. Das sehen wir als ausgesprochen problematisch an", sagt der Minister.

Moratorium für Solarparks auf Ackerland gefordert

Der ehemalige Bürgerrechtler und grüne Bundestagsabgeordnete Werner Schulz ist beunruhigt. Vor seiner Haustür nahe dem uckermärkischen Haßleben soll auf einer Ackerfläche von knapp 200 Hektar eine Mega-Anlage entstehen. Ein Unternehmer aus Hessen will rund 100 Millionen Euro investieren.



"Wir haben in Ostdeutschland viele Fehlentwicklungen erlebt - überdimensionierte Kläranlagen, falsch ausgewiesene Gewerbegebiete. Und wir haben es erneut mit etwas zu tun, wo so ein Wildwuchs ausgebrochen ist und der Osten wieder zum Experimentierfeld, in diesem Fall für Finanzhaie wird", sagt Schulz dem rbb. Brandenburg sollte zunächst einmal ein Moratorium durchführen, das heißt ein Stopp solcher Vorhaben.

Land Brandenburg könne Freiflächenanlagen auf Ackerland nicht verhindern

Schulz favorisiert eine landesweite Koordinierung, um einen kommunalen Wildwuchs zu vermeiden. Doch Umweltminister Vogel sagt, ihm seien die Hände gebunden. Kommunen hätten die letztliche Entscheidungsgewalt über die Bebauungsplanung. "Hintergrund ist der, dass die Kommunen im Rahmen ihrer Kommunalautonomie frei entscheiden können, ob sie derartige Flächen umwidmen - also aus landwirtschaftlichen Flächen Sondernutzungsgebiete für PV-Freiflächen machen." Am Ende sehe es laut Vogel so aus, dass es sein Ministerium nicht in der Hand habe, "den Kommunen diese Ausweisung der Gebiete zu verbieten."



Städte- und Gemeindebund besteht auf Entscheidungshoheit

Der Städte- und Gemeindebund besteht auf der Entscheidungshoheit der Kommunen. Sie gingen damit stets verantwortungsvoll um, sagt Geschäftsführer Jens Graf. "Es ist nicht selten, dass eine Gemeindevertretung auch Nein sagt: Wir wollen so eine Freiflächenanlage nicht haben, weil der Nutzen für die örtliche Gemeinschaft nicht darstellbar ist." Eine bessere Regulierung, so Graf, könne es gar nicht geben.



Werner Schulz lässt sich das Ausmaß des Solarparks auf Ackerflächen vor seiner Haustür erklären.

Auf 191 Hektar soll Solarpark bei Haßleben entstehen

Zurück zum aktuellen Beispiel aus Haßleben (Uckermark): Dort hat der hessische Unternehmer Dietrich Twietmeyer zusammen mit seinem Bruder vor fünf Jahren einen Hof gekauft. Weil der Boden nach seiner Ansicht zu wenig Ertrag abwirft und es zu trocken ist, will er für 100 Millionen Euro einen Solarpark auf sein Ackerland stellen.



286 Hektar sollten zunächst dafür herangezogen werden. Doch nach ersten Protesten von Anwohnern plant Twietmeyer jetzt etwas kleiner. "Wir haben jetzt ein Plangebiet von zirka 190 Hektar und da planen wir die Errichtung für rundweg 175 Megawatt Stromproduktion", sagt Twietmeyer dem rbb. Er habe mit 3D-Simulationen und Firmen, die das könnten, seine Anlage jetzt so projektiert, dass sie von den umliegenden Dörfern nicht zu sehen sei.

Bürgermeister sieht sprudelnde Gewerbeeinnahmen für das Boitzenburger Land

Zusätzlich hat Twietmeyer den Park in drei "Einzelanlagen" aufgeteilt, die allerdings in einem Radius von drei Kilometern dicht beieinander liegen. Doch Doris Kohlschmidt aus Kuhz ist das immer noch zu groß. Sie ist nicht nur Anwohnerin und vermietet an Feriengäste. "Ich finde es schade, dass die Natur doch ganz schön verunstaltet wird", sagt sie. "Man hat sein Leben lang gespart und ich habe Ferienwohnungen. Jetzt werden die irgendwie entwertet."

Der Bürgermeister der Gemeinde Boitzenburger Land, Frank Zimmermann, befürwortet trotz der Sorgen einiger Gemeindemitglieder den Solarpark und findet es auch nicht bedenklich, dass er auf Ackerland stehen soll. "Ich sehe dieses Projekt als Chance auch für die Gemeinde, ihren Teil zur Reduktion von schädlichen Treibhausgasen beizutragen, in dem hier erneuerbare Energien erzeugt werden." Zum anderen sei es auch eine wirtschaftliche Chance - für eine schwache wirtschaftliche Region wie das Boitzenburger Land.

Anwohner wollen Bürgerentscheid