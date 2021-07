Die Nachfrage nach Bioprodukten steigt. Immer mehr Betriebe stellen deshalb ihre Produktion um. Es dauert mitunter bis zu drei Jahren, bis die Produkte zertifiziert sind. In Trebnitz haben sie es fast geschafft. Was noch fehlte, war ein Hühnerstall.

Wichtig dafür sei gar nicht so sehr das Ei, sondern der Hühnermist, erklärt Geschäftsführer Dirk Steinhoff: "Das heißt, wenn man eine Kreislaufwirtschaft machen will, so wie wir uns das vorstellen, nachhaltig, dann muss man von den Früchten, die man auf dem Acker gewinnt, tierische Produkte erzeugen, nämlich Eier." Der Hühnerkot werde in eine gesonderte Kothalle gebracht und zu gegebener Zeit als Dünger auf die Felder gebracht.

Fünf Mal täglich gibt es Futter aus der eigenen Bioproduktion und draußen hat das Federvieh Auslauf bis zum Horizont. Noch traut es sich aber nicht so weit weg vom Stall, durch die mickrigen, gerade erst angepflanzten Pappel-Alleen, berichtet Steinhoff: "Ein großer Knackpunkt ist der Stickstoffeintrag der Hühner. Wenn wir für die keine ordentliche Deckung schaffen, denn Hühner sind Waldbewohner, dann bleiben die in Stallnähe." Durch die Pappeln hätten die Tiere besonders viel Deckung.

Täglich rollen in Trebnitz 11.400 Eier vom Band. Sie werden vollautomatisch verpackt. Der Betrieb könnte zehn Mal so viel absetzen, so groß ist die Nachfrage, sagt Geschäftsführer Dirk Steinhoff. Aber es sei nicht leicht, so viele Bio-Eier zu produzieren, wie der Markt verlangt. "So eine Anlage hierhin zu stellen, braucht viel Vorlaufzeit, viel Fläche, viele Ressourcen. Im Moment ist Bio ja eher noch kleinteilig angelegt, aber der Markt möchte gern Bio haben."

Die Bio-Hühnerställe in Brandenburg wachsen weiter. Die meisten sind schon heute mehr als doppelt so groß wie die in Trebnitz.