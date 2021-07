100 Millionen Euro will die Immobilienfirma ECE am Hangelsberger Bahnhof in Grünheide investieren. Geschäfte, Industrie, Lagerhallen und eine Hochschule sollen entstehen. Nun hat der Investor den Anwohnern seine Pläne vorgestellt. Von Philip Barnstorf

Knapp 200 Menschen – darunter viele Anwohner und Kommunalpolitiker – sind am Donnerstag zur Vorstellung der Entwicklungspläne für den Gewerbepark am Hangelsberger Bahnhof in Grünheide (Oder-Spree) gekommen. Der Hamburger Investor ECE, der etwa auch das Ringcenter und das A10-Center betreibt, hatte das 35 Hektar Grundstück im vergangenen Jahr gekauft.

Nach einer Führung über das ehemalige NVA-Gelände, in dem derzeit rund 40 gewerbliche Mieter etwa Streusalz, Kanus und Feuerwerk lagern, führte ein ECE-Vertreter die Besucher in eine der ehemaligen Militärgaragen. Dort stellten zwei Unternehmen und potenzielle Mieter der ECE in Hangelsberg ihre Pläne vor.

Die private Hochschule University of Europe for Applied Sciences – derzeit etwa schon in Berlin und Potsdam vertreten – will dort einen Campus für 200 Studierende einrichten. "Wir werden hier unter anderem die Fächer Digital Business and Data Science, Digital Marketing and Media und Art and Design anbieten", sagte Horst-Friedrich Krause von der University of Europe dem rbb. Man spreche auch schon mit Tesla über eine mögliche Kooperation mit dualen Studiengängen.

Außerdem stellte sich am Donnerstag das US-Unternehmen Energy And Water Development (EAWD) vor. Die Firma stellt meterhohe Maschinen her, die laut Unternehmensaussage mithilfe von Solarstrom Wasser aus der Luft kondensieren. Laut Geschäftsführers Ralph Hofmeier will das Unternehmen in Hangelsberg diese Kondensatoren nicht nur herstellen, sondern mit ihnen auch vor Ort Wasser gewinnen.