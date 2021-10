Wer auf den Brandenburger Autobahnen unterwegs ist, sieht links und rechts nicht nur Felder und Wälder, sondern auch zunehmend riesige Industriehallen, Gewerbeflächen und Industriegelände. Nicht zuletzt die geplante Ansiedlung des US-amerikanischen Autobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) hat die Nachfrage nach solchen Flächen befeuert. Auch an der Autobahn 12 kurz vor Frankfurt (Oder) und nahe der polnischen Grenze wurde ein großer, grauer Betonklotz aus der Erde gestampft.

Oberbürgermeister Wilke hat die Bewerbungskampagne für das vom Bund geplante Zukunftszentrum in Frankfurt (Oder) vorgestellt. Dabei rief er die Bürgerinnen und Bürger auf, sich aktiv am Bewerbungsprozess zu beteiligen.

Die Stadtverwaltung von Frankfurt (Oder) freut sich über den Zuwachs am Stadtrand. Denn nicht nur der Verkauf des Grundstücks an den Investor spült Geld in die Haushaltskassen. Man hofft auch auf sprudelnde Gewerbesteuern durch die künftigen Mieter - und auf eine Art Kettenreaktion: "Investitionen locken mehr Investitionen", sagt Oberbürgermeister René Wilke (Linke). "Der eine Effekt ist, dass sich weitere Unternehmen in Frankfurt angesiedelt haben. Wir haben noch zwei weitere Investitionen an anderen Stellen. Wir merken, die Tatsache, dass hier was passiert, sorgt für weitere Sogeffekte."