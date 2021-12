Nachtwächter Altlandsberg Donnerstag, 02.12.2021 | 18:48 Uhr

Es wird Zeit, das das Abwasser der region nicht mehr im Klärwerk Münchehofe entsorgt wird und somit in den Berliner Gewässern landet, sondern so entsorgt wird, das es in der Region verbleibt.

Eine andere Lösungsvariante wäre, die Internetnutzung wird rationiert auf ein paar Stunden in der Woche, dann werden solche Rechenkapazitäten nicht benötigt und Strom wird auch eingespart, was zur CO2 Reduzierung beiträgt.

Jetzt sagt manch einer sicher es geht nicht, aber wenn einfach per Order Muffti Silvesterfeuerwerk verboten werden kann ist die Rationierung des Internets sicherlich auch kein Problem.

Eine dritte Lösungsvariante ist, den Bevölkerungszuzug in diese region zu unterbinden, denn mehr Menschen verbrauchen auch mehr Wasser.