Neue Gesetzgebung - Polnische Transportunternehmen zieht es nach Brandenburg

Sa 19.02.22 | 20:28 Uhr

Audio: B | Bild: dpa/Friedrich Bungert

Immer mehr Transportunternehmen aus Polen lassen sich in Brandenburg registrieren. Wegen einer neuen Gesetzgebung lohnt sich das Geschäft in Polen wenig. Doch viele LKW-Fahrer dieser Firmen dürfen in Deutschland nicht arbeiten. Von Magdalena Dercz

Der polnische Spediteur Piotr Kaczmarek aus Nowy Tomysl hat sein Transportunternehmen Transbud vor ein paar Tagen in Deutschland registrieren lassen. Er ist damit Teil eines wirtschaftlichen Trends: Polnische Transportunternehmen verlagern ihre Tätigkeiten nach Brandenburg und andere Teile der Bundesrepublik. "In Deutschland sind die Bedingungen für unternehmerische Tätigkeit stabiler und berechenbar", erklärt Kaczmarek. Die Tätigkeit in seiner Heimat würde sich für ihn nicht mehr lohnen, sagt der Spediteur. Zum einen, weil die Beschäftigung seiner LKW-Fahrer in seiner Heimat jetzt viel mehr kostet, nachdem die polnische Regierung ab Anfang Februar ein neues Steuersystem – bekannt als "Polnische Ordnung" – einführte. Zum anderen, weil ab dem 21. Februar neue EU-Regelungen in Kraft treten, die es für polnische Transportunternehmen schwieriger macht, auf dem deutschen Markt konkurrenzfähig zu agieren. "In Polen gibt es derzeit Chaos und hinzu kommt jetzt das Mobilitätspaket", sagt Kaczmarek.

Andreas Franke/picture alliance Neues Steuerpaket und das neue EU-Mobilitätspaket - Polnische Unternehmen üben sich in Go West Viele hiesige Unternehmen haben sich in der Vergangenheit Niederlassungen im osteuropäischen Ausland gesucht. Das schien wie eine Einbahnstraße. Doch nun geht es auch anders herum.

Leerläufe, Lohnkosten und ein Parkproblem

"Mobilitätspaket" heißt das Horrorwort für die osteuropäischen Spediteure. Es enthält zahlreiche Neuregelungen in den Bereichen der Sozialvorschriften, der Arbeitnehmerentsendung von Berufskraftfahrern sowie des Markt- und Berufszugangs. Und ab kommendem Montag gilt auch die neue Vorschrift zu der Kabotage. Demnach muss jeder LKW- Fahrer nach drei in Deutschland ausgeführten Aufträgen vier Tage Ruhepause einlegen. "Das bedeutet für die meisten von uns Leerläufe, das Bezahlen der Fahrer, auch wenn sie mehrere Tage ruhen, und ein Parkproblem. Wo sollen wir unsere riesengroßen Transporter denn hinstellen auf den deutschen Autobahnen? Die Infrastruktur ist dafür doch gar nicht gegeben“, klagt der Transbud-Chef, Piotr Kaczmarek.

Die Verlagerung nach Deutschland lohnt sich

Also versuchen jetzt die polnischen Unternehmer ein Schritt voraus zu sein – und melden ihre Firmen als deutsche Unternehmen an. Somit entfallen alle Hürden, die für die Osteuropäer das Mobilitätspaket aufstellt. "Tatsächlich nehmen wir immer mehr Registrierungen von polnischen Unternehmen vor", sagt Rainer Genilke, Staatssekretär im brandenburgischen Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, dem rbb. "Schon seit zwei Jahren, seitdem also das Mobilitätspaket angekündigt wurde, nahm die Zahl der polnischen Firmengründungen in Brandenburg zu." Laut Genilke haben sich circa 50 Unternehmen innerhalb eines Jahres in Brandenburg registrierenj lassen. Tendenz steigend. Nach Einschätzung von Agnieszka Bollmann, Firmenberaterin aus Frankfurt (Oder), stehen polnische Unternehmer Schlange und würden aus Polen so gut wie vertrieben, seitdem jetzt das neue Steuersystem gilt. "Es lohnt sich jetzt vielmehr in Deutschland Arbeitsverträge abzuschließen und zu deutschem Mindestlohn zu beschäftigen als Mitarbeiter in Polen einzustellen und alle die neuen steuerlichen Belastungen zu tragen", sagt sie. Bollmann habe mit den Registrierungen alle Hände voll zu tun.

Die meisten Fahrer sind keine EU-Bürger

Die Einstellung der Mitarbeiter ist dabei die nächste Herausforderung für die polnischen Firmen, die sich in Deutschland registrieren. Denn ihre – meist aus der Ukraine oder Belarus stammenden – Fahrer dürfen dann nicht mehr in Deutschland tätig sein. 80 Prozent der Belegschaft der polnischen Speditionsfirmen sind keine EU-Bürger. Das kann zu einem Riesenproblem werden, so die Einschätzung von Lars Gutheil, Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Warschau. "Wir müssen uns vor Augen führen, dass der deutsch – polnische Straßengüterverkehr einen immensen Effekt auf das Wirtschaftsleben hat. Polen ist in Europa Spitzenreiter im Güterverkehr und die meisten Güter, die auf diesem Weg gehen, gehen nach Deutschland."

dpa/Jörg Carstensen Preissteigerung - Polen will gegen hohe Inflation vorgehen – und den Spritpreis erheblich senken Im Nachbarland steigen die Preise gerade schneller als in Deutschland. Die polnische Regierung will deswegen die Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte senken – unter anderen auf Lebensmittel, Benzin und Diesel.

Ein "ähnliches Chaos wie in Großbritannien" vermeiden

Gutheil hebt hier das Problem der fehlenden Fahrer hervor – seit Jahren schon plädiert die AHK für Regelungen, die die Einstellung der Fahrer nicht erschweren. "Sollten die Regelungen weitere Verschlechterung der Lage zur Folge haben, dann kommen wir wirklich in Engpässe, bei denen der Gesetzgeber unter Umständen auch tätig werden muss." Der Landesverband des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes e.V. LBBV nimmt das Problem wahr, gibt der Geschäftsführer Eberhard Tief zu. "Nach Lösungen wird gesucht", fügt er hinzu. Nicht-EU-Bürger als LKW-Fahrer in Deutschland einzustellen, das sollte nach Firmenberater wie Agnieszka Bollmann leichter werden. "Ansonsten droht uns in der Logistikbranche und auf den Autobahnen ein ähnliches Chaos wie in Großbritannien, als das Land aus der EU austrat ", so die Prognose der Frankfurter Firmenberaterin.



Sendung: Antenne Brandenburg, 19.02.2022