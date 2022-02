Energiewende in Brandenburg - Gemeinde soll zehntausende Euro an Solarpark mitverdienen

Mi 16.02.22 | 18:33 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 16.02.2022 | Michael Lietz | Bild: rbb

Die Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree hat einstimmig für den Bau eines Solarparks gestimmt. So viel Einigkeit ist selten. Überzeugt haben dürfte die Gemeindevertreter, an den Gewinnen der Anlage beteiligt zu werden.



Die Energiewende ist vielerorts mit Skepsis verbunden. Vor allem im ländlichen Raum stoßen Pläne für Windräder und Solarparks selten auf Begeisterung, da Anwohner zwar mit den Anlagen leben müssen, jedoch selten von den Gewinnen profitieren. Das soll sich jetzt ändern. Der Bund hat im Dezember per Gesetz die Möglichkeit eröffnet, dass Gemeinden am Umsatz beteiligt werden können. In Rietz-Neuendorf bei Fürstenwalde (Oder-Spree) haben Gemeinde und ein Investor solch eine Zahlung jetzt zum ersten Mal vereinbart.

Michel Nowak/rbb 2 min Nach Rodung von 160 Hektar Kiefernwald - So steht es um Teslas Aufforstung 2020 wurde der erste Baum auf dem Tesla-Gelände in Grünheide gefällt. Rund 160 Hektar Wald sind bis heute abgeholzt. Im Gegenzug sollte neuer, artenreicher Wald entstehen, versprachen die Verantwortlichen. Hat das funktioniert? Von Michel Nowak

Gemeinde freut sich über Solaranlagen-Bau

Das Vorhaben sorgte am Dienstag für breite Einigkeit über Ortsteil-Grenzen hinweg. Dort, wo es sonst lange Diskussionen gab. Die Gemeindevertreter von Rietz-Neuendorf haben dem Vertrag mit einem Solaranlagenbauer aus München ohne Gegenstimme zugestimmt. Demnach soll im Ortsteil Wilmersdorf auf der Fläche eines ehemaligen Munitionslagers auf 20 Hektar eine Solaranlage gebaut werden.

Das Neue daran: Erstmals wird die Gemeinde am Gewinn beteiligt. Pro eingespeister Kilowattstunde Strom sollen 0,2 Cent in die Kasse der Kommune wandern. Möglich macht es die Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, erläutert Projektleiter Henry Schiffer von der Firma Solventus. Auch die Kosten für die Räumung des Militärgeländes wolle das Unternehmen tragen.

Solar-Gelder für Bauinvestitionen

Wieviel Geld tatsächlich ins Gemeindesäckel fließt, steht aber noch nicht fest: "Das ist heute noch nicht zu beziffern, weil wir überhaupt noch nicht wissen, ob wir zehn, zwölf oder 16 Megawatt bauen." Auch sei noch nicht klar, wie die Paneele gestellt werden und welche Sonneneinstrahlung realisierbar sei. "Das wäre heute Kaffeesatz-Leserei, an der ich mich nicht beteiligen will", so Schiffer weiter.

Eine beachtliche Summe sollte aber dennoch ab 2023 für die Gemeinde zusammenkommen. Am Rande der Sitzung vom Dienstag in der Görziger Sporthalle war von mehreren zehntausend Euro im Jahr die Rede. Bürgermeister Oliver Radzio (CDU) weiß auch schon, was er damit machen wird. Die Liste an Investitionen gerade bei Bauvorhaben sei lang: "Wir sind hier in einer Turnhalle von 1961. Und diese Gelder helfen uns dabei, diese Projekte zeitnah und im geplanten Rahmen zu realisieren."

rbb Erneuerbare Energie - Großgemeinde Schipkau will aus Wind und Sonne Wasserstoff gewinnen Beim Anteil erneuerbarer Energie im Gesamt-Strommix kann die Südbrandenburger Gemeinde Schipkau durchaus punkten. Ihr Anteil liegt schon jetzt bei 50 Prozent. Und die Pläne gehen weiter. Dort entsteht ein kompletter Wasserstoffkreislauf. Von Aline Lepsch





Träger der Energiewende profitieren auf Einnahmenseite

Verträge zwischen Gemeinden und Unternehmen aus der Branche der Erneuerbaren Energien gibt es schon lange. Erstmals sind sie jetzt aber auch per Gesetz möglich. Offenheit herrscht nun dort, wo Gemeidevertretern früher vorgeworfen wurde, sie würden sich von Wind- und Solarfirmen kaufen lassen, sagt Bürgermeister Oliver Radzio: "Aber es ist natürlich schon eine gute Sache, dass die Träger dieser Energiewende nicht immer nur die Leidtragenden sind, was den Netzausbau und die Folgekosten betrifft. Sondern eben auch mal auf der Einnahmenseite davon profitieren dürfen." Rietz-Neuendorf ist eine der ersten Gemeinden, die profitiert. Viele andere könnten dem Beispiel in Zukunft noch folgen. Sendung: Brandenburg aktuell, 16.02.2022, 19:30 Uhr Mit Material von Michael Lietz