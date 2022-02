Pläne des Konzerns Arcelor Mittal - Stahl in Eisenhüttenstadt soll ab 2030 mithilfe von Wasserstoff hergestellt werden

Mo 28.02.22 | 20:36 Uhr

Patrick Pleul/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 28.02.2022 | Martina Rolke | Bild: Patrick Pleul/dpa

Arcelor Mittall ist unter den größten Stahlunternehmen der Welt. Hierzulande produziert der Konzern rund acht Millionen Tonnen Rohstahl jährlich. Auch in Eisenhüttenstadt rauchen die Schlote - massiver CO2-Ausstoß. Das soll sich ändern.

Stürme, Überschwemmungen, absolute Dürre - das alles sind Folgen des Klimawandels durch den fast ungebremsten Ausstoß von Kohlendioxid. Das wurde nochmals deutlich durch den am Montag vorgestellten Bericht der Wissenschaftler des Weltklimarats. Demnach leben ungefähr bis zu 3,6 Milliarden Menschen auf der Erde in einem Umfeld, das durch den Klimawandel stark gefährdet ist. Die Forscher lassen keinen Zweifel daran, dass vom Menschen verursachte Faktoren die derzeitige Anfälligkeit der Ökosysteme für den Klimawandel verschärfen - etwa eine nicht nachhaltige Nutzung von Böden und natürlichen Ressourcen, Abholzung, der Verlust der biologischen Vielfalt oder Umweltverschmutzung.

1,5 Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß pro Tonne Stahl

Und die Zeit läuft, um die Folgen überhaupt noch in den Griff zu bekommen, wie der Weltklimarat betont. Deshalb sei es wichtig, gerade die großen CO2-Emissionen zu stoppen - so wie in der Stahlindustrie. Noch kocht der Stahl bei Arcelor Mittal durch Kohle-Feuerung. Allerdings: Eine Tonne Stahl verursacht aktuell 1,5 Tonnen Kohlendioxid. Für die Umwelt hat die derzeitige Stahlproduktion den größten Anteil an der industriellen Luftverschmutzung. In Eisenhüttenstadt soll sich das ändern, der Industriezweig soll grüner werden. "Wir haben als Stahlhersteller eine gesellschaftliche Verantwortung, da die Stahlproduktion viele Kohlendioxid-Emissionen verursacht. Und das wollen wir ändern, das können wir auch ändern. Und wir haben einen klaren Plan dafür entwickelt und befinden uns mittlerweile auch auf dem Weg dahin", sagt der Leiter der Arcelor-Mittal-Unternehmenskommunikation Arne Langner. Zudem wird die CO2-Abgabe in den kommenden Jahren weiter steigen. Der Stahl aus Europa wird also ohne Abschaffung der Kohle als Energieträger nicht mehr bezahlbar sein. Der Markt würde von China bestimmt - wo solche Auflagen nicht existieren, betont Langner.

Wechsel vom Hoch- zum Elektro-Lichtbogenofen

Grüner Stahl in Deutschland - das bedeutet: Umstellung auf eine ganz neue Technik. Der Stahl soll nicht mehr durch Kohlefeuerung, sondern durch sogenannte Lichtbogentechnik erzeugt werden, erklärt der Sprecher von Arcelor Mittal Deutschland. "Aktuell erzeugen wir den Stahl in Eisenhüttenstadt mithilfe von Eisenerz und Kohle, um anschließend daraus Rohstahl herstellen zu können. Das funktioniert im Hochofen. In Zukunft wollen wir das in einem Elektro-Lichtbogenofen machen. Da brauchen wir am Anfang Erdgas und später Wasserstoff, soweit wir dieses später zur Verfügung haben", so Langner weiter. Im neuen Verfahren wird mithilfe des Wasserstoffs zunächst aus Erz Eisenschwamm erzeugt werden. Dieser wird dann unter Zugabe von Stahlschrott im Lichtbogenofen zu Stahl verschmolzen. Rein technisch betrachtet werden Graphitelektroden im Ofen bis kurz über das Gemisch aus Eisenschwamm und Stahlschrott gefahren. Da wird Strom ins Ofeninnere geleitet und die Elektroden erzeugen einen elektrischen Lichtbogen, der bis zu 3.500 Grad heiß wird. Der Masse wird Sauerstoff zugesetzt und bis zu bis 40 Minuten eingeschmolzen. Die Schmelze erreicht Temperaturen bis zu 1.800 Grad. Der flüssige Stahl kann dann abgestochen werden. Dieses Verfahren ist energietechnisch günstiger, aber bislang ungleich teurer.

CO2-Ausstoß mit Wasserstoff-Verwendung um 90 Prozent reduzierbar

Schon mit der Umstellung auf Gas bis 2026 sollen bei Arcelor Mittal die Kohlendioxid-Emissionen um 70 Prozent gesenkt werden - mit Wasserstoff als Energieträger in acht Jahren könne der Ausstoß dann um über 90 Prozent zurückgefahren werden. Allerdings würden auch immense Kosten bei der Umstellung entstehen. Mehr als eine Milliarde Euro würden gebraucht. "Dafür brauchen wir eine finanzielle Förderung und politische Rahmenbedingungen. Die Anträge sind beim Bundesumweltministerium gestellt. Aktuell warten wir auf das grüne Licht von der EU in Brüssel, um dann in diesem Jahr noch loslegen zu können", erklärt der Arcelor-Sprecher dem rbb.

Leitungsnetz für Wasserstoff notwendig

Schon 2030 soll in Eisenhüttenstadt mit Wasserstoff auch aus regenerativen Energien Stahl hergestellt werden. Langner gibt zu, dass das ein sportliches Ziel sei, zumal es einige Hürden gebe. "Wir arbeiten daran mit, an einem Wassercluster aus Brandenburg, dass Rohrleitungen aufgebaut werden. Wir brauchen Elektrolyse-Anlagen, um Wasserstoff herzustellen. Wenn das zur Verfügung steht, werden wir in der Lage sein, Wasserstoff einzusetzen", so Langner. Neue Anlagen, neue Leitungen - eine ganz neue Logistik. Das alles seien Herausforderungen für die kommenden acht Jahre. Dann will Arcelor Mittal in seinen Werken in Eisenhüttenstadt und den anderen deutschen Standorten "grünen Stahl" produzieren.

dpa/Patrick Pleul Stahlgifel in Berlin - Bis 2030 soll Stahl in Eisenhüttenstadt möglichst grün werden Bei Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt läuft es momentan. Viele Aufträge, gute Preise und sollte Tesla seine Stahlkarossen mal mit Material "Made in Eisenhüttenstadt" bauen, dann gebe es so gar regionale Wertschöpfung. Doch die Stahlbranche steckt aktuell im Umbruch.

Bund will Anpassungsstrategie auflegen

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) erklärte im Zusammenhang mit dem neuen Bericht des Weltklimarates (IPCC), entschlossen der Erderwärmung entgegenzutreten. Dazu gehöre auch eine konsequente Anpassung an Folgen des Klimawandels wie Starkregen, Hitzewellen und andere Extremwetterereignisse, erklärte sie am Montag. Eine vorsorgende Anpassungsstrategie werde klare Ziele vorgeben, kündigte Lemke an. Mit einem Sofortprogramm Klimaanpassung, das in der nächsten Zeit verabschiedet werden soll, will die Bundesregierung ihre Anstrengungen deutlich hochfahren. Lemke betonte auch, dass Deutschland sich unabhängiger von Rohstoffimporten aus dem Ausland machen müsse. Davon hänge auch der Erfolg von Anpassungsmaßnahmen ab. "Die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten und Klimaschutz sind dringendere Aufgaben denn je. Nur wenn wir beides ernsthaft voranbringen, können wir auch die notwendige Anpassung an die Klimakrise bewältigen." Sendung: Antenne Brandenburg, 28.02.2022, 16:10 Uhr